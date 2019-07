Letizia, de manga larga en plena ola de calor

Nos lo pone difícil. Las cosas como son. Hay días que nos resulta complicadísimo sacar algo positivo de un look de la Reina. Hoy es uno de esos. Es lunes y lo es para todos y está claro que nos cuesta, pero de verdad que hay outfits de Letizia que son de delito estilístico.

La Reina Letizia tenía hoy una reunión con la Junta Directiva de la Asociación Española Contra el Cáncer, es decir, una cosa muy de trabajo, como a ella le gusta, por lo que se pone en moda working girl.

Lo primero que hay que destacar del atuendo de esta mañana es lo poco lógico. En Madrid seguimos en plena ola de calor, esta noche ha sido complicado dormir para todo el que no tenga aire acondicionado, pues Letizia ha decidido ponerse una camisa de manga larga. De hecho, tan larga que le tapa las manos, detalle que no puede entender que nadie pueda arreglarle. Pero es que el pantalón era de tela de traje, bien gordita, no vaya a ser que pase frío en las piernas.

La reina Letizia con camisa blanca larga. Gtres

La camisa creemos que es nueva, un estreno. Puede unirse al número infinito de camisas y blusas blancas que debe tener la esposa de Felipe VI (51) en su armario de Zarzuela.

El pantalón de traje, que ya nos pareció tremendo el día que lo estrenó, es de la firma alemana Hugo Boss. La primera vez que se lo vimos fue en su visita de estado con don Felipe a Perú el pasado mes de noviembre. Entonces lo combinó con la chaqueta a juego hoy, por lo menos, se la ha dejado en casa, cosa que agradecemos.

Para rematar uno de los peores estilismos de la temporada (yo le daría el título al del año, pero todavía estamos a uno de julio) la Reina ha elegido los complementos en tono nude. Tanto los zapatos como la cartera son de la marca española Magrit y los estrenó el pasado doce de octubre, durante la Fiesta Nacional.

La reina Letizia y dos miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española Contra el Cáncer Gtres

Por no tener para comentar ya no podemos hacerlo ni en las joyas porque Letizia ha lucido los pendientes de la marca Elena C, realizados en oro blanco y diamantes. Estas joyas llevan en su poder muchos años, fueron un regalo de su marido por su primer día de la madre en 2006. Hubo una época en los que se los ponía muchísimo, luego pasaron al olvido y ahora ha vuelto a ponérselos con cierta frecuencia. En las manos el ya inseparable anillo de Karen Hallam.

Letizia ha vuelto a dejarse el pelo suelto y llevar un maquillaje ligero. Esta semana tiene tres actos más, por lo que esperemos que el listón suba un poco, porque últimamente…

