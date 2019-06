Letizia despide la primavera con su vestido de estampado indescifrable

Es verdad que no está siendo un junio especialmente caluroso, pero tampoco para llevar manga larga. Una vez, pedimos presupuesto para que en Zarzuela coloquen un termómetro para que a la hora de elegir vestuario Letizia (46 años) no pase ni frío ni calor. Este viernes, solsticio de verano, la Reina ha tenido que pasar calor sí o sí. Aunque el aire acondicionado dentro del sitio estuviera a tope.

Letizia termina la semana repitiendo estilismo.

La esposa de Felipe VI (51) ha presidido la entrega de los Premios Discapnet en Madrid. Se trataba de un acto de mañana, sin mucha importancia protocolaria. La Reina ha salido del paso con un vestido que no hay por donde pillarlo.

No es la primera vez que se lo pone, sino la segunda. Letizia estrenó esta prenda, de la firma francesa Sandro, el 20 de mayo. Entonces, en plena primavera la manga larga no nos llamaba tanto la atención, este viernes, no le vemos sentido.

La reina Letizia ha lucido el vestido de Sandro.

No tenemos nada en concreto contra esta marca del país vecino, ya que nos gusta y mucho, el problema es la capacidad que tiene alguien en Zarzuela, o la propia Reina, de elegir siempre las cosas más feas de las colecciones de las marcas. ¡Nos cuesta tanto entenderlo!

El vestido está hecho en seda con un estampado horroroso e indescifrable en colores azules y naranjas, es de largo midi, cuello redondo y mangas abullonadas. El día de su estreno ya comentamos lo poco acertado que nos parecía, este viernes nos lo ha corroborado.

Respecto al día que lo estrenó Letizia le ha cambiado el color del cinturón, este viernes en vez de ser blanco lo ha llevado negro. Eso sí, bien ajustado para que le marque bien la cintura.

La Reina ha lucido el mismo vestido, pero con un cinturón diferente. En esta ocasión en negro.

Lo que no ha cambiado han sido los complementos. La Reina ha elegido el mismo bolso y los mismos zapatos. Están hechos en piel de ante e imitación de piel de serpiente en tono azul. Son de Magrit y están entre sus favoritos, se los pone muchísimo.

También ha cambiado las joyas, por lo menos los pendientes. Letizia ha elegido unos aros de oro de la joyería Coolook, que llevan una temporada en su joyero y que son una monada. Son el modelo ‘Venus’ y los tenéis a la venta en la web por 99 euros.

Detalle de los pendientes de Coolook.

Se trata de un acto de perfil bajo y así se ha vestido nuestra Reina este viernes. Ya que en el plano beauty tampoco tenemos mucho que destacar, pelo suelto y maquillaje muy natural, aunque cómo siga destacándose los pómulos con colorete no le vamos a poder ver los ojos.

El caso es que este estilismo no pasará a la historia como uno de los mejores de nuestra Reina. De hecho, estamos deseando que llegue la semana que viene para que tengamos otra cosa que comentar y olvidarnos de este horror.

