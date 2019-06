Letizia brilla en su quinto aniversario como Reina: su despliegue de joyas

Los reyes de España, Felipe VI (51 años) y Letizia (46) celebran cinco años en el trono y han querido festejarlos con un grupo de ciudadanos que según el Ministerio del Interior y de Presidencia merecen la condecoración de la Orden del Mérito Civil, algo que ya se ha convertido en una especie de tradición.

Son personas que han dado ejemplo con sus actos y que son premiadas por ello. A su lado, la princesa de Asturias Leonor de Borbón (13) y la infanta Sofía (12), que deben tomar ese ejemplo para ir aprendiendo. Tras la entrega, han podido disfrutar de un aperitivo de vino español al que se han unido todos los empleados de Zarzuela.

La Familia Real en el Salón de las Columnas del Palacio Real.

El acto ha tenido lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. Y con este escenario y este tipo de acto el look de la Reina tenía que estar al nivel. Y lo ha logrado.

Letizia ha estrenado un vestido sencillo pero muy chic. El color elegido es uno de los que más vas a ver este verano, el celeste bebé. Se trata de un diseño sin mangas, con cuello redondo, hecho en seda y con falda evasé. El toque lo da un fajín que remarca su cintura adornado con dos grandes botones de cristal.

Felipe VI, junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, preside el acto de imposición de condecoraciones a ciudadanos de todas las comunidades autónomas coincidiendo con el quinto aniversario de su reinado. EFE

En la mano la esposa de Felipe VI también ha querido estrenar, en este caso, cartera. ¿Qué número hará en su armario? Es probable que justo en ese azul no tuviera, pero mira que lo dudamos. La de hoy es de la marca menorquina Mascaró, se trata del modelo Ceremony Clutch elaborado en crepé azul cielo que va sin cadena, eso que se ahorra porque siempre las esconde y queda fatal. Lo tienes a la venta en la web de la firma y cuesta 199 euros.

Letizia, con pendientes de aguamarinas de la firma Bulgari. Gtres

Nos ha sorprendido ver la cantidad de joyas que ha lucido este miércoles por la mañana la Reina. Algo que no era muy habitual en ella pero a lo que parece que se está aficionando. Y nos encanta. Letizia ha llevado tres piezas: los maravillosos pendientes de Bulgari en oro blanco, diamantes y aguamarinas cuyo precio supera los 50.000 euros. Además, ha vuelto a llevar el anillo de Karen Hallam que no se quita desde hace dos meses (y que este miércoles, la verdad pegaba más bien poco por ir chapado en oro amarillo y no blanco) y cuyo precio es 114 euros. Para finalizar, la Reina ha estrenado una pulsera de diamantes que se ha colocado en forma de brazalete y que es la primera vez que se la vemos. Puede que haya sido el regalo de su marido, Felipe VI, en este quinto aniversario de su proclamación.

La reina Letizia con pulsera de diamantes y zafiros.

Vamos a destacar que creo que es la primera vez, o puede que la segunda, que nos gusta cómo van vestidas tanto la princesa de Asturias como la infanta Sofía. Por fin han ido adecuadas a la edad que tienen, sin trencitas ni cosas cursis. La heredera ha elegido el color rojo en forma de vestido y abriguito estampado. Su hermana ha lucido un vestido ideal con un gran lazo en el lateral en color marfil. Ambas han elegido el pelo suelto, por lo que estaban ideales.

Su madre, la reina Letizia, ha hecho lo contrario. Se ha recogido el cabello en un moño bajo algo despeinado que le sentaba de maravilla. Ya nos hemos dado cuenta que deja este tipo de peinados para citas especiales, si no, deja su melena suelta. Ha sido una ceremonia bonita y sencilla, pero todavía nos queda semana por delante y dos actos más en los que veremos a la Reina.

