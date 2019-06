Letizia termina la semana como la empezó: la Reina recicla un vestido de Massimo Dutti

Mañana de audiencias en Zarzuela para cerrar una semana intensa y con la vista puesta ya en el lunes, Londres y el castillo de Windsor. Apuntad bien la hora, 14:30 hora de Inglaterra. El duelo de estilo entre la Reina española y la holandesa promete.

El caso es que este viernes Letizia (46 años) tenía visita en casa y un tipo de actos como este, lo normal, es que tire de fondo de armario. Y eso ha hecho.

Letizia ha vuelto a lucir el vestido de Massimo Dutti en color blanco con lunares negros.

La esposa de Felipe VI (51) ha lucido uno de esos vestidos que se convierten en comodines durante toda una temporada: por cómodos y porque son resultones.

Se trata de una prenda de Massimo Dutti estampada en topitos azul marino, uno de los estampados que más vamos a ver este verano que está a punto de comenzar. Lleva manga francesa y unos botones XXL en los hombros que le dan un toque. Para remarcar bien la cintura (ya sabéis que es algo que le obsesiona a nuestra Reina) lo ha combinado con un cinturón azul navy con esa manía que tiene de, en vez de llevarlo al zapatero para que le quiten longitud, hacer una especie de apaño horroroso. Esos detalles tan comunes en sus outfits y que nadie acaba de entender. Esperemos que si el lunes decide llevar cinturón ante la reina Isabel II no haga lo mismo.

Detalle del cinturón que la Reina ha lucido este viernes, para remarcar la cintura.

El vestido lo estrenó en septiembre del año pasado en una visita a Salamanca, lo guardó en el armario y no lo volvimos a ver hasta el viaje a Argentina, en la ciudad de Córdoba, dónde estuvo en el VIII Congreso Internacional de Lengua Española con Mauricio Macri (60) y su esposa Juliana Awada (45).

La combinación de este viernes no tiene mucho secreto, la verdad. Es un vestido que no complica nada a la hora de elegir los complementos que vas a lucir. La Reina ha elegido unos zapatos super sencillos, pero que se han convertido en uno de sus básicos esta temporada. Se trata del modelo destalonado azul en ante de la línea CH de Carolina Herrera. Deben de ser muy cómodos porque no se los quita últimamente.

Detalle de los tacones de la línea CH de Carolina Herrera que ha lucido la Reina.

Lo mismo ocurre con la combinación de joyas, anillo y pendientes que ha llevado este jueves. Parece que no les quita, el anillo circular de plata chapada en oro de Karen Hallam y los pendientes de diamantes de Gold&Roses, que los tenéis en la web por 1.700 euros, son el modelo Crewler Skyline.

La Reina ha optado por unos pendientes de diamante de Gold&Roses.

Y eso ha sido todo esta semana en la que sólo podemos pensar en una cosa: Londres, y en dos imágenes, el Rey vestido con sombrero de plumas y la Reina con tocado. ¡Vivan los británicos y sus ceremonias!

