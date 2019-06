Letizia copia a Mary de Dinamarca y a Sofía de Suecia: la falda preferida de las 'royals'

Si hay una marca que 'reina' entre las royals esa es Hugo Boss. Mary de Dinamarca (47 años), Sofía de Suecia (34) y, por supuesto, nuestra Reina (46) son amantes de la firma alemana. Son muchas las veces que, por lo tanto, coinciden en una prenda. Y eso es lo que ha pasado esta tarde: Letizia ha estrenado una falda que ya tienen en su armario Mary de Dinamarca y Sofía de Suecia.

Los Reyes han acudido a la sede de la Real Academia Española en Madrid para la reunión anual que presiden.

Los Reyes han presidido el pleno de la Real Academia Española celebrado en Madrid.

El caso es que no es la primera vez en la que la esposa de Felipe VI (51) coincide con alguna de las dos ¿inspiración o casualidad? De hecho, con la princesa sueca es todavía más curioso, ya que resulta que la Reina acudió a este mismo acto en 2017 y entonces eligió un vestido rosa de Hugo Boss que ya había lucido con anterioridad la esposa del príncipe Carlos Felipe (40). Y dos años después se repite la misma anécdota.

Anécdotas a parte, la falda de la que hablamos es una preciosidad. Se trata de una pieza en azul celeste, silueta lápiz y largo midi que a la Reina le sienta como un guante. Eso si, la falda va rematada a la cintura con un cinturón ancho, que una vez más, resalte su cinturita.

La Reina ha optado por una falda celeste de Hugo Boss.

La combinación de esta tarde en Madrid era sencilla pero perfecta. La falda iba ideal con la camisa de seda azul navy firmada por Carolina Herrera que estrenó en la visita de Estado que los Reyes hicieron a París hace tres años.

Esta vez hasta los complementos me gustan. Letizia se ha calzado unos salones de Magrit en ante y piel de serpiente en tonos azules y en la mano, como no, una cartera a juego con los zapatos.

Detalle de los tacones de Magrit que ha lucido Letizia.

De nuevo la Reina ha lucido el anillo, me llama mucho la atención, porque ella declaró que se había quitado la alianza porque le molestaba al estrechar las manos de la gente, pero debe ser que este anillo misterioso no le incomoda nada porque no se lo quita.

Como joyas también ha lucido los pendientes de Bvlgari, pero solo los aros en oro blanco y diamantes.

Este jueves la Reina ha optado por unos pendientes de Bvlgari.

Todos esperamos la cita del próximo lunes con muchas ganas, aunque sabemos que se hablará más del atuendo del Rey que del de Letizia, pero siempre nos dará algo que comentar.

