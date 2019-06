Letizia, con la mirada en Londres: tira de fondo de armario para reunirse con sus colegas

Todo al rojo. Y una vez más queda claro que se trata de su color. La reina Letizia (46 años) ha presidido esta mañana otro de esos actos que le apasionan y que repite año tras año. Se trata del seminario para periodistas y comunicadores que se celebra en Burgo de Osma, en la provincia de Soria. Ya acudía cuando era Princesa de Asturias y no ha dejado de hacerlo cuando se ha convertido en Reina.

Allí se mezcla con antiguos compañeros de profesión, a la que según dice ella no echa tanto de menos como dice la prensa, y pasa una animada mañana charlando sobre la situación de los medios de comunicación en España.

A la entrada al acto había mucha gente esperándola para saludarla y la Reina no ha dudado en acercarse hasta las vallas para que el público le diera la mano o se hicieran fotos con ella. Se ha dado un buen baño de masas, que de vez en cuando, les gusta a todos.

La reina, muy sonriente en el acto de este miércoles. Gtres

Para su cita en Castilla León la esposa de Felipe VI (51) ha tirado de su fondo de armario. Puede que no quiera estrenar mucho y que se esté reservando para el 'momentazo' que nos espera el próximo lunes cuando viaje a Londres con su marido para que Isabel II (93) invista a nuestro Rey con la Orden de la Jarretera.

Pero que no sea nuevo no significa que no sea bonito. Se trata de un outfit bastante acertado, la verdad que le queda como un guante, aunque quizás es demasiado invernal. Es decir, se lo podía haber puesto perfectamente en febrero, pero la fecha en el calendario marca 12 de junio.

Se trata de un conjunto de la firma alemana Hugo Boss. Los pantalones estilo cullote son de cintura alta y bajos acampanados. Lo ha combinado con un jersey básico con botones en el puño y cuello redondo súper ajustado.

El 'outfit' reciclado de la Reina. Gtres

Tampoco eran nuevos los zapatos, unos salones de la marca Lodi con ondas en los laterales en color granate que tiene desde hace cuatro años. Pero vamos a ser exacto, no tiene el mismo par desde hace cuatro años, unos meses después de estrenarlos por primera vez se les rompió el tacón y como a Letizia le gustan tanto se pidió desde Zarzuela si le podían hacer llegar otro par exactamente iguales. Y así se hizo. Así que es el mismo modelo pero no los mismos zapatos.

Como joyas ha vuelto a lucir el modelo 'doble daga' de la firma española Gold&Roses, realizados en oro blanco y diamantes y que podéis comprar en la web de la marca. En el dedo, de nuevo el anillo dorado. Mañana y el viernes volveremos a ver a la Reina, aunque nuestra vista está ya puesta en Londres, el próximo lunes en el Castillo de Windsor.

Los pendientes de Letizia. Gtres

