La fuerza armada de Letizia: de rojo intenso en el gran desfile de Sevilla

Calor. Salvo en alguna extraña ocasión, en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas siempre las altas temperaturas son las protagonistas. Este sabado, el tradicional desfile ha tenido lugar en Sevilla y los termómetros marcaban 35 grados.

El caso es que los Reyes han presidido la jornada en solitario, bueno con la ministra correspondiente, pero sin los eméritos a su lado, cosa que Juan Carlos (81) sí quería.

La reina Letizia ha optado por el rojo para el desfile de este sábado.

La verdad es que Sevilla en primavera pide rojo, algo alegre y así se lo ha tomado la reina Letizia (46 años) con su outfit de este sábado. Ella sabe que con ese tono es difícil errar y ha ido sobre seguro.

Puede que sea de los vestidos más bonitos que le hemos visto a Letizia en este 2019. En color rojo carmesí, es todo detalle.

El vestido rojo de la reina Letizia tiene multitud de detalles.

Se trata de un traje estilo cruzado que termina en un botón forrado en la cintura. El cruce de la falda hace un volante, puede que sea con la intención de hacerle un pequeño guiño a la ciudad en la que se está celebrando el acto. El cuerpo del vestido lleva las mangas un poco abullonadas y el escote en uve cruzado esta un pelícano drapeado. El look recuerda un poco al estilo de posguerra en España pero modernizado. Creo que se va a convertir en uno de mis outfit favoritos. Se trata de un estreno, llevamos una racha de nuevas adquisiciones bastante interesantes.

La Reina por fin se ha dado cuenta de lo bien que le sientan los recogidos. Para el Día de las Fuerzas Armadas ha lucido un moño bajo que dejaban ver a la perfección sus pendientes de rubíes y oro blanco en forma de lagrima que tanto le gustan.

La Reina ha optado por lucir el pelo recogido en un moño bajo.

A lo que la Reina tiene pillado el truco es al maquillaje, sabe que los ojos ahumados y remarcados le quedan de maravilla al color verde. Esta vez los labios los ha llevado en tono nude, aunque hubieran quedado perfectos en rojo.

Creo que el fallo (pequeño) que le puedo encontrar el look de este sábado, y por ponernos exquisitos, son los zapatos. Se trata de un modelo de Hugo Boss en rojo y tacón de azafata que tiene desde hace varias temporadas en su armario. No son feos ni mucho menos, pero el vestido merece algo con más importancia, unas sandalias de tacón o un buen stiletto. Y no será porque no tenga posibilidades en su zapatero de Zarzuela.

Detalle de los tacones rojos de Hugo Boss que ha lucido la reina Letizia.

En la mano un sobre de ante a juego.

Ha sido una semana intenta para la Reina, de hecho ha trabajado hasta en sábado, cosa que ella sólo hace cuando no tiene más remedio, y el desfile del Día de las Fuerzas Armadas es de obligada cita.

