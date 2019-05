Letizia estrena en Mallorca su vestido más caro de la temporada: sabemos el precio

La Reina Letizia (46 años) ha viajado este miércoles hasta Palma de Mallorca. Ya va a ser algo inevitable que cada vez que Letizia pise suelo balear alguien le recuerde su rifirrafe con su suegra, la reina Sofía (80). El caso es que la esposa de Felipe VI (51) ha presidido el acto de clausura de la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, que pretende proteger a los alumnos, profesores e instituciones educativas en lugares que estén sufriendo algún tipo de conflicto armado.

El vestido está firmado por Salvatore Ferragamo, y cuesta 1.650 euros.

Todo el mundo sabe que a Letizia Mallorca como que no le va mucho y para esta ocasión ha debido pensar que, ya que va, pues lo hace con un estreno del que todo el mundo hable. No por ser feo o bonito, no por correcto o incorrecto, sino porque se trata de un vestido de la firma italiana Salvatore Ferragamo y que tiene un precio de 1.690 euros. ¡Casi nada!

El vestido de Salvatore Ferragamo tiene un precio de 1.650 euros.

Es la primera vez, por lo menos en público, que la Reina viste esta firma italiana. El vestido está hecho en un tipo de seda, el georgette, que es súper ligera. La forma del cuello es estilo Mao pero con un botoncito dorado a la vista. Para realzar la cintura lleva una goma elástica rodeada por un cordón del mismo color que el vestido. Lo más llamativo son las mangas, estilo tres cuartos con fruncidos y efecto drapeado. La falda llega justo por encima de la rodilla.

El vestido es una verdadera preciosidad y vuelve a quedar claro que el rojo es el color que mejor le sienta a Letizia. Además, se trata de una prenda perfecta para el acto que iba a presidir.

Ha lucido unos salones con estampado 'animal print' de Magrit.

Siempre que suele vestir de rojo la Reina escoge complementos estampados en animal print, sobre todo en serpiente. Este miércoles no era una excepción y ha calzado unos salones de Magrit que tienen un toque canalla gracias a que llevan también tachuelas. En la mano la cartera que va a juego con estos zapatos.

Letizia ha combinado el vestido de Salvatore Ferragamo con un 'clutch animal print'.

Como joyas de nuevo el anillo dorado de Karen Hallam, está claro que le ha dado por él, y los pendientes con forma de mariposa de Elena C, realizados en oro blanco y diamantes que tiene en su poder desde que era Princesa de Asturias. Hubo una época que no se los quitaba, lo olvidó en su joyero durante años y ahora parece que le vuelven a gustar. La diseñadora los vende en su web, cuestan 550 euros, por si alguien se anima.

Detalle del anillo que Letizia ha lucido en sus últimas apariciones públicas.

Nos sigue llamando la atención la fijación de Letizia por lucir el pelo suelto, hace meses que no le vemos un recogido, seguro que hay alguna razón, pero será otro misterio como los muchos que tenemos sin resolver dentro de su armario.

El viernes la Reina inaugurará la Feria del Libro de Madrid y el sábado la veremos en Sevilla junto a su marido celebrando el Día de las Fuerzas Armadas.

[Más información: La vida en rosa de Letizia: su último estreno de Zara]