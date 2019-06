El nuevo hito de Álex Lequio en su lucha contra el cáncer

Álex Lequio (26 años) ha cumplido un nuevo hito en su lucha contra el cáncer: se ha cortado el pelo por primera vez en un año y medio, cuando le diagnosticaron esta dura enfermedad.

El hijo de Ana Obregón (64) suele compartir todos los momentos importantes en sus redes sociales, y en este ocasión también lo ha hecho publicando una fotografía donde aparece sonriente: "Primer corte de pelo en año y medio. Hito conseguido", ha escrito el empresario.

Álex Lequio se ha cortado el pelo por primera vez desde que le diagnosticaran cáncer.

En otra imagen de sus redes sociales ha explicado que este retoque estético se debe a los preparativos para la boda de uno de sus mejores amigos. "Soy de pocos amigos y hoy se me casa uno de ellos. Ya vamos para los 30. Es un hecho. Un hecho que no mola. O si... No sé, es raro. ¿No os pasa? Menos mal que de espíritu sigo teniendo 13 (si llegan)", ha comentado.

Después de un año y medio centrado en la lucha contra el cáncer, el joven ha comenzado a recuperar su rutina. El hijo de Alessandro Lequio (58 años) está centrado en su empresa, en su nueva relación sentimental y en pasar el mayor tiempo posible con sus amigos, tal y como deja constancia en su Instagram.

Un año luchando contra el cáncer

El pasado 10 de marzo de 2018, Álex Lequio sufrió un "tirón de espalda" en mitad de la noche. Un fuerte dolor que no remitió conforme transcurrían las horas, por lo que decidió acudir al hospital para ver qué ocurría. Tras realizar varias pruebas, los médicos le diagnosticaron cáncer.

Entonces, el empresario, su madre Ana Obregón, su padre Alessandro Lequio y su novia tomaron un avión hasta Nueva York para que comenzara un tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, uno de los mejores centros especializados en cáncer de todo el mundo.

Durante meses, la actriz y su hijo se instalaron en la Gran Manzana, centrados solo en la recuperación de Álex. Estaban alejados de la sociedad y del mundo mediático. Hasta el 24 de julio del año pasado, cuando el hijo de Alesandro compartió una fotografía en sus redes sociales con Nueva York de fondo en la que confirmaban la noticia: "He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos".

La próxima vez que sus seguidores supieron de ellos fue en septiembre, cuando Álex Lequio anunció una buena noticia a través de sus redes sociales: "Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras", explicó en ese momento.

No obstante, su estancia en esa ciudad duró poco tiempo. Tras varias meses viviendo en tierras americanas, a principios de octubre Ana Obregón y Álex Lequio aterrizaban en Madrid para iniciar una nueva fase del tratamiento en España en dos centros también punteros: la Clínica Universidad de Navarra y el hospital Quirónsalud de Barcelona, como confirmaron las fotografías que publicó en exclusiva JALEOS.

Una lucha durante más de un año que consiguió su objetivo, y el 15 de marzo Ana Obregón desvelaba la noticia más esperada: "La pesadilla por fin ha terminado", aseguró la actriz durante su visita al programa de Roberto Vilar (47), Land Róber Tunai Show, en la televisión gallega.

[Más información: Álex Lequio regresa al hospital por un "sustito"]