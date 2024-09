Tania Llasera: "Quiero y respeto mi cuerpo tal y como está ahora, igual que lo hice cuando estaba más delgada"

Como cada temporada, las firmas de moda lanzan al mercado sus propuestas de estilo con las que sorprender a los compradores y posicionarse como una referencia en el sector. Eso es lo que desde hace tres años realiza Esmara, la firma de moda de Lidl, que cada temporada es un éxito en ventas.

Vistete libre es el lema que la marca lleva utilizando desde entonces: una celebración de la libertad y singularidad femenina. Sus prendas están confeccionadas con tejidos cálidos y suaves y con materiales y procesos de fabricación sostenible.

Para esta temporada, Esmara ha escogido a Tania Llasera (45 años) como embajadora. Este jueves, 19 de septiembre, la presentadora ha sido la protagonista del evento organizado por la firma para presentar las dos nuevas colecciones: Casual Autumn y Autumn Time y EL ESPAÑOL ha estado presente en la cita.

Tania Llasera en el evento de presentación de la nueva colección de moda de Esmara de Lidl. Gtres

Presenta la nueva colección de Esmara como embajadora. ¿Cómo está?

Me hace muchísima ilusión que me hayan cogido como embajadora. Para mí es muy importante. Para ser yo misma y sentirme cómoda en mi piel y gustarme, tengo que estar cómoda y tengo que encontrar talla. Es importante ser embajadora de un supermercado como Lidl en el que puedes encontrar tallas. Me mandaron este vestido en una talla 42-44, que es donde pensaba que andaba yo. Cuando terminó el verano resulta que había cogido peso, como casi todo el mundo y tuve que decirles que me mandasen más talla. Es la primera vez en mis 45 años que me dijeron: "Por supuesto que sí. Te mandamos ahora mismo la 46-48".

Es un vestido muy bonito.

Sí. Me lo he puesto porque no está hecho de un tejido que viene de la madera, es que también ayuda a respirar el cuerpo. Llevo 48 para que quede mejor. Esta prenda te la puedes poner poner de noche, para una fiesta... depende del accesorio que le añadas.

¿Le cuesta encontrar ropa de su talla?

Claro. Mi problema es la espalda y la tripa. Cada persona tiene un tipo de problema. Es algo que nos puede minar la autoestima, sobre todo si eres jovencita. ¿Cuántas veces hemos tenido que recurrir a ropa de abuela porque no había más en tu talla? Querías ser como tus amigas modernas, pero no podías.

Tania Llasera en la presentación de la nueva línea de Lidl. Gtres

Usted siempre ha defendido todo tipo de cuerpos. ¿Es complicado tener que estar defendiéndolo siempre?

La gente se cansa del mismo discurso. Al principio era muy novedoso, pero llevo 10 años diciendo lo mismo. No lo hago por mí, lo hago por miles de chicas jóvenes que igual me escuchan, me consta que he ayudado a mucha gente. Este verano muchas señoras me han dicho que se han puesto bikini por primera vez en 20 años. Todo esto me infla y me entran ganas de llorar.

¿Tania Llasera tiene complejos?

Por supuesto que tiene complejos. Por eso defiendo el body neutrality, la neutralidad corporal. Tenemos complejos, pero no es una cuestión de quererse como el body positive, es una cuestión de aceptarse. Un cuerpo es un cuerpo y claro que tengo complejos. No me gusta verme tanta barriga, me incomoda atarme los zapatos... Las cosas como son. Pero tampoco me voy a volver loca, ni voy a dejar de llevar un bikini, ni voy a dejar de salir de fiesta, ni voy a dejar de hacer deporte. Es mi cuerpo, ha tenido muchas formas y lo respeto y lo quiero en la forma en la que está ahora, al igual que lo respete y lo quise cuando estaba más delgada. De hecho, lo quise incluso menos. Ser madre me ha ayudado a aceptar todo.

¿Le importan las críticas?

Las críticas me resbalan, de verdad te lo digo. Veo a la gente por la calle y es que cada uno tenemos lo nuestro. La gente escupe veneno porque están frustrados. ¿Qué voy a hacer? ¿Escuchar su frustración o voy a quererme tal y como soy? Me quedo con lo segundo.

¿Qué planes tiene entre manos?

Tengo un pódcast entre manos, tengo tele entre manos y tengo un libro, que no sé si saldrá este año porque no sé si me va a dar tiempo. También soy madre y como sabemos todos, el día tiene 24 horas. Sueño con hacer muchas cosas. Quiero viajar con mis padres y llevármelos por ahí, con mis hijos.

¿Sus hijos son conscientes de quién es su madre?

Claro. Vamos andando por la calle o lo que sea y cuando alguien me pare me dicen: "Mamá, mira, otro fan". Se acercan para pedirme fotos o para decirme lo maravillosa que soy o cuánto les estoy ayudan. Y me dicen: "Mamá, es que siempre te dicen lo mismo". Son geniales. Nos sacan las fotos los niños muchas veces. Están muy contentos y muy orgullosos de su madre, pero no les interesa nada. Cuando salgo en la televisión, no les interesa nada.

¿Qué ha aprendido de la vida?

A intentar tener menos expectativas, a vivir el día a día, disfrutar de lo que llega y bailar la vida con la cadera que tengo.

¿Se arrepiente de algo?

No, de nada. Ni tampoco volvería para atrás. No voy para atrás ni para coger impulso.