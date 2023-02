Tania Llasera abre las puertas de su casa de campo de inspiración nórdica y espacios abiertos

Tania Llasera (43 años) es una mujer de ciudad. De hecho, vive en el centro de Madrid desde hace décadas, donde ha asentado su vida profesional y familiar junto a su marido, Gonzalo Villar, y sus dos hijos, Pepe Bowie (7) y Lucía Lennox (5). En las calles de la capital todos ellos son muy felices, pero desde la pandemia se arraigó una idea en la mente de la presentadora bilbaína que ya es más que una realidad: tener una casa en el campo.

Un sueño cumplido que al principio, cuando lo compartió en sus redes, generó cierta confusión ya que algunos de sus seguidores pensaron que se trataba de una mudanza. Pero nada más lejos de la realidad. Tal y como aclaró poco después, se trata de una segunda vivienda: "Me gusta mucho vivir en la ciudad, y en el centro además. (...) No me voy de Madrid ni a palos. Lo que quiero es tener un balón de oxígeno, si puedes permitirtelo es maravilloso", dijo. Una decisión que, según explicaba, ella y su marido habían tomado pensando en sus hijos para "poder ir los fines de semana, en verano, poder darles una educación al aire libre, en el campo, con barro, que se manchen... Me parece muy guay tener la oportunidad de poder sacarles".

Este refugio se llama 'Camptania' y, aunque lleva formando parte de sus vidas desde el pasado 2022, no ha sido hasta ahora cuando Llasera ha mostrado su interior. Pese a que la casa estaba en condiciones para ser habitada, el matrimonio quiso realizar antes una reforma de la que ya se conocen sus primeros frutos tras meses de esfuerzo y decisiones decorativas.

Poche de la casa de campo de Tania Llasera. Instagram

La zona exterior, tal y como cuenta Tania, es una de las más importantes para ellos y es que es ahí donde pasan buena parte del día, al aire libre. La vivienda está rodeada de una gran extensión de campo en la que hay una barbacoa, zona de aparcamiento, mucho terreno natural y donde, en el futuro, quieren integrar una piscina. De momento, se han enfocado en mejorar el amplio porche ya que es el centro de sus días rurales. En él, Tania ha colocado muebles de aspecto moderno, sillas, mesas y sofás para hacer más cómoda esta zona.

Y aunque esta área está cada vez más acomodada a sus necesidades, donde más se notan las obras es en el interior de esta vivienda de dos alturas. En la planta baja se encuentra la cocina, que tiene una gran isla; el comedor; un cuarto de baño y un amplio salón con chimenea de aspecto setentero.

Imágenes de la casa de campo de Tania Llasera. Instagram

Los dormitorios están en la planta superior, a la que se accede a través de una escalera vista que Tania Llasera ha pintado de blanco, logrando así claridad visual. También se encuentra ahí el único baño completo, es decir, con bañera, y una terraza con vistas inmejorables a la zona que, sin embargo, la presentadora reconoce que no utilizan tanto.

De momento no ha compartido detalles de esta parte de la vivienda ya que tiene grandes planes para ella: tirar algunos tabiques, hacer un baño nuevo para los invitados y ampliar ventanas para aprovechar al máximo las horas de luz.

El salón destaca por la chimenea inspirada en los años 70. Instagram

Aunque aún queda trabajo por delante, Tania Llasera está más que feliz con su casa de campo, que destaca por su estética de inspiración nórdica, sus inmejorables vistas y los espacios abiertos. Esta última era además una característica casi imprescindible pues, como desveló en sus redes sociales, sufre agorafobia y claustrofobia, dos motivos que la llevaron a comprar esta casa de campo que ya es su gran refugio familiar.

