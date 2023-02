Vargas Llosa, en su primera entrevista tras la ruptura con Preysler: "Eran dos mundos muy distintos"

El pasado mes de diciembre, después de casi ocho años de relación, Isabel Preysler (71 años) y Mario Vargas Llosa (86) pusieron fin a su romance. El anuncio lo hizo la propia socialité mediante una conversación con su revista de cabecera. Desde entonces, ambos han seguido con sus rutinas y manteniendo un perfil bajo en lo que su separación se refiere. Aunque el Premio Nobel se ha pronunciado en alguna ocasión ante los micrófonos, fue escueto en su discurso hasta ahora, cuando ha concedido una entrevista en la que habla de literatura y desvela algunos detalles sobre la inesperada ruptura.

Aunque la conversación se centra en su trabajo como escritor, Vargas Llosa hace alguna mención de su relación con 'la reina de corazones'. "La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso", dice el Premio Nobel peruano a El País tras aclarar que no quiere hablar de Isabel, "para nada".

Previamente, el periodista Manuel Jabois le preguntaba "¿cómo sale uno de la tuneladora de la prensa rosa?", a lo que el escritor respondía: "No haciendo ninguna declaración. Yo no he hecho ninguna sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba".

Aunque él mismo ha confesado que la experiencia ha sido magnífica, no se puede aprovechar para hacer literatura, a pesar de que la historia de amor entre un Premio Nobel y un personaje de sociedad resultaría interesante para un escritor. "No voy a escribir una novela sobre esto, para nada, ni voy a hablar de ella", ha sentenciado Vargas Llosa manteniéndose en la misma línea que ha seguido desde que salió a la luz su ruptura.

En la misma sintonía se ha mantenido Isabel Preysler. Aunque fue la misma la que confirmó a la revista ¡HOLA! que ya no era pareja del escritor, tras el anuncio se ha mostrado reservada y reacia a dar cualquier otra información. "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión", dijo en su momento a su revista de cabecera.

Si bien Vargas Llosa no ve viable escribir una novela basada en su historia de amor con Isabel Preysler, reconoce las diferencias que había entre ambos: él viene de un mundo de escritores, cultura y literatura, mientras que ella es protagonista de la alta sociedad española y una habitual en el papel couché.

"Son dos mundos muy distintos, muy separados. Pero bueno. La experiencia se vivió y ya está, he vuelto a estar en mi casa rodeado de libros", confiesa Vargas Llosa, quien hace siete años abandonó su hogar en el centro de Madrid para instalarse en la casa de Isabel Preysler, situada en Puerta de Hierro.

Ahora, a nivel profesional, Mario Vargas Llosa se encuentra en uno de sus mejores momentos. El próximo 9 de febrero ingresará en la Academia Francesa, ceremonia que tendrá lugar en París y a la que ha sido invitado el rey Juan Carlos (85) y la infanta Cristina (57). Ambos ha confirmado su asistencia.

