Mario Vargas Llosa niega rotundamente que vaya a volver con su exmujer tras romper con Isabel Preysler

A comienzos de esta semana y tras una breve escapada a París, Mario Vargas Llosa (86 años) reaparecía públicamente tras conocerse su ruptura sentimental con Isabel Preysler (71). De regreso en Madrid, el premio Nobel aseguraba ante los medios de comunicación que se encontraba "bien" y evitaba dar detalles sobre los motivos de su separación. Ahora, en su último contacto con la prensa, se mantiene en la misma línea y ofrece una información adicional. El escritor responde a las preguntas sobre si existe alguna posibilidad de que retome la relación con su exmujer, Patricia Llosa.

Este domingo 8 de enero, Europa Press ha podido hablar con Mario Vargas Llosa, quien se mantiene reacio a hablar de su ruptura con Isabel Preysler. "No voy a declarar nada. Me encuentro bien", insiste, rotundo. Cuando se le pregunta sobre un posible regreso con su exmujer, una opción que se ha barajado en los últimos días, el escritor peruano responde con un "no" rotundo. Además, reitera que nunca hablará públicamente sobre el fin de su relación con Preysler.

Mario Vargas Llosa se ha mostrado así con una actitud muy distinta a la que mantuvo hace unos días, cuando simplemente decidió guardar silencio a las preguntas sobre una posible reconciliación con su exmujer, Patricia. Entonces, Mario ni desmentía ni confirmaba una información sobre la que se llegó a especular.

Las palabras del premio Nobel llegan poco después de que saliera a luz que Isabel Preysler podría tener una nueva ilusión sentimental. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La socialité ha confesado a ABC que los rumores no son ciertos. "Lo único que quiero es estar tranquila una temporada larga o el resto de mi vida con mis nietos, que es lo único que me divierte de verdad", ha asegurado 'la reina de corazones'.

Al margen de esta información, la filipina también se ha mostrado reservada y reacia a dar mayores detalles sobre la separación. Isabel Preysler solo quiso confirmar que ella y el escritor hacen vidas separadas. "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión", confesó a ¡HOLA!

La misma línea han seguido quienes bien a Vargas Llosa. Álvaro (56), el primogénito del escritor, también ha hablado ante los medios, pero sin desvelar mayores datos de los que se han hecho públicos. En un encuentro con la prensa, el periodista se limitó a decir que su padre se encuentra "fantástico". No quiso opinar y optó por el silencio.

El entorno de la socialité ha asegurado que los celos del escritor provocaron la separación. Pero Mario, de momento, no quiere hacer comentarios al respecto. "Los motivos de la ruptura no existen. Lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel", decía el premio Nobel hace unos días.

Reencuentro con Patricia

Lo que sí es un hecho es que Mario y Patricia se reencontrarán en los próximos meses por un motivo muy especial. Ambos se verán las caras en la boda de su nieta Josefina. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, en este 2023 la hija de Gonzalo Vargas Llosa contraerá matrimonio con en el ingeniero mexicano Emiliano Camarena.

Aunque tienen una relación "cordial", Mario y Patricia han intentado evitarse en los últimos años. Desde que salió a luz la ruptura del escritor y Preysler, ella ha recibido varios ofertas para hablar. Sin embargo, de acuerdo con la información que maneja este periódico, no le compensa y tampoco es su historia.

