Así están siendo las vacaciones de Jesús Vázquez y su marido en Groenlandia

Jesús Vázquez (59 años) y su marido Roberto conforman una de las parejas más sólidas y estables del imaginario rosa. Se conocieron en Madrid durante una calurosa noche de finales de junio del año 2001, en el marco de las celebraciones del Orgullo de aquel año. Casados desde el año 2005, desde entonces no solo no se han separado, sino que aseguran estar más enamorados el uno del otro cada día.

Su relación comenzó como un auténtico flechazo. "Estaba con un amigo en una discoteca muy grande. Estaba soltero echando el ojo. Vi a un chico rapado y que bailaba al revés de todos. Una arritmia total. Se giró, nos miramos y hasta hoy", señalaba el reconocido periodista hace un tiempo.

Ahora, con la época estival rozando su final, son muchos los que ya encuentran en los destinos fríos su mejor refugio. Este ha sido el caso de Jesús y Roberto, quienes han cambiado los trajes de baño por los gorros y las bufandas, pues la pareja ha partido nada más y nada menos que ha uno de los destinos de su vida: Groenlandia.

"Por fin Groenlandia. Un lugar que siempre he querido conocer desde que era adolescente, será por la vieja canción que hablaba de ella". Visitar la isla de Groenlandia era uno de los sueños de su vida y el presentador lo ha visto cumplido durante las pasadas vacaciones, cuando aprovechó el parón en su trabajo para cruzar el charco acompañado por su marido.

El presentador de Bailando con las estrellas ha querido hacer uso de sus redes sociales para convertirlo en una especie de diario en el que reflejar algunos de los detalles más anecdóticos de su viaje al helado país. Una aventura la suya en la que, como él mismo ha confesado a través de un stories, se envuelve de la mano de Roberto. "Otra experiencia inolvidable juntos. Y van 23 años. Te quiero".

Si hay dos cosas que no pueden faltar en un viaje son degustar la gastronomía tradicional y perderse por sus rincones inhóspitos. Y Jesús y su marido no iban a ser menos y nada más poner un pie en suelo americano decidieron visitar uno de los destinos más idílicos. Se tata del Icefiord, un espectacular paisaje cuyo objetivo es "convertirse en un punto de encuentro natural desde el cual se puede experimentar la escala infinita y no humana de la naturaleza ártica".

Ya con el estómago hambriento, Jesús y Roberto aprovecharon su estancia en Groenlandia para degustar uno de los platos típicos del país: el Snow crab. Es probablemente uno de los mariscos más comunes en la región, pero, tal y como ellos mismos apuntaron en sus redes, desconocían por completo cómo comerlo.

Tal fue la incertidumbre que el propio presentador quiso grabarse desvelando el misterio: "Al ser un cangrejo de concha blanda, hay que cortarlo directamente con tijeras. De otra forma, es imposible comerlo", confesaba, radiante de felicidad, el comunicador de Mediaset.

Tras esta divertida escena, la pareja se sumergió en una de sus aventuras más esperada. Y es que Jesús Vázquez alquilaba un helicóptero para visitar el frente del glaciar. Una escapada que decidió recoger en su Instagram con una instantánea en la que aparecía su marido, Roberto, de copiloto y con un semblante un tanto serio, que podría indicar su leve de arrepentimiento de apuntarse a esta aventura.

Sin embargo, fue el propio destino -en concreto las condiciones meteorológicas- lo que llevaron al matrimonio a cambiar su rumbo, pasando a aterrizar en un pequeño asentamiento Inuit, pues las tormentas que se aproximaban no iban a ser en vano.

Con los pies puestos de nuevo en la tierra, Jesús compartía los paisajes y atardeceres que pudieron vislumbrar tras este pequeño viaje sobre las nubes. De hecho, el gallego aprovechó para brindar por todos sus seguidores, a quienes ha hecho partícipes de su aventura.

Vacaciones sin susto

Aunque estas vacaciones parecen estar yendo sobre ruedas, lo cierto es que el pasado 13 de agosto Jesús Vázquez preocupaba a sus seguidores tras compartir una instantánea en su perfil de Instagram en la que se mostraba con un ojo completamente morado.

"Accidente veraniego sin muchas consecuencias", escribía el de Telecinco. Rápidamente numerosos rostros se mostraron de lo más preocupados, pero él mismo aprovechó para decir que todo "había quedado en un pequeño susto".