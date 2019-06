María Lapiedra pierde el bebé que esperaba con Gustavo González

María Lapiedra (34 años) ha perdido al bebé que esperaba con Gustavo González(53). Al parecer, la exactriz sufrió un aborto natural durante el primer mes de embarazo.

El propio Gustavo ha sido el encargado de dar a conocer la noticia, y ha añadido que este suceso les dejó hundidos, según publica Diez Minutos. La pareja pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida y la exactriz incluso llegó a sufrir una gran depresión.

El paparazzi y la catalana estaban muy ilusionados con la llegada de este pequeño, hasta el punto de que días antes de sufrir este aborto natural la pareja había viajado hasta Barcelona para celebrar el embarazo con la familia de María.

A esto se une que la exactriz ya había informado de su embarazo a sus hijas (fruto de su anterior relación con Mark Hamilton), y las pequeñas estaban entusiasmadas con la llegada de un hermanito.

Lo cierto es que desde que hicieron oficial su relación, la pareja ha mostrado su deseo de ser padres. Con este propósito, María Lapiedra se había operado para extirparse diversos quistes, y Gustavo se había hecho todas las pruebas necesarias para confirmar que no existía ningún problema.

Sobrepuestos de esta mala nueva, el paparazzi y la catalana no han perdido las ganas de tener un hijo, y ya lo están intentando de nuevo. "Hemos estado intentando que se quede embarazada", aseguró el propio Gustavo hace solo unos días en Sálvame.

Si finalmente logran tener un hijo, sería el tercero para la exactriz y el quinto para el colaborador de Sálvame (tiene otros cuatros chicos de su anterior relación).

Un romance en secreto

La relación entre Gustavo González y María Lapiedra se hizo pública en diciembre de 2017, cuando el paparazzi confesó que se separaba de la que había sido su mujer durante 30 años para comenzar una relación pública con la catalana (la pareja ya llevaba 8 años manteniendo un romance secreto).

Así, el colaborador de Sálvame rompía de manera definitiva con Toñi, la que había sido su mayor apoyo durante años y con quien tenía cuatro hijos en común: Gustavo, Guillermo, Gonzalo y Gorka.

No obstante, la relación entre María y Gustavo ha estado llena de altibajos, y solo un año y medio después de hacer este anuncio, la pareja se separaba asegurando que no estaban bien. "No soy buena para él", explicaba la catalana.

En ese momento protagonizaron un duro cruce de acusaciones en varias revistas y en programas de televisión. Sin embargo, semanas después salió a la luz que la pareja volvía a estar junta después de hacer público que habían pasado un fin de semana juntos en Zurich.

