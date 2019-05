Paz Padilla y el barco con el que practica su licencia de navegación: en alquiler por 6.000 euros

Paz Padilla (49 años) no para de proponerse retos y saca tiempo para cumplirlos todos. La última aventura que ha pasado por su mente es la de convertirse en "capitana de barco" -como ella lo llama- y para ello lleva desde el pasado 1 de mayo implicándose en las clases prácticas en alta mar con su profesor Carlos Sevillano. Cada dos semanas comparte su experiencia en el agua y su dominio del barco que tiene a su cargo y del que JALEOS conoce todos los detalles.

Era el primer día de mayo cuando la presentadora compartió por primera vez un vídeo junto a su profesor de navegación con el que lleva practicando desde hace un mes para conseguir el PNB, el título de Patrón de Navegación Básica. Con este documento la humorista podrá manejar embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora y motos de agua y podrá navegar a una distancia máxima de 5 millas desde la costa sea de día o de noche.

Se examina estos días y el 'pequeño' barco que maneja es el Astromar LS 707. La nave tiene 7 metros de eslora y manga de 2'46 metros. Como instalaciones y servicios, la embarcación posee ducha de agua dulce, radio CD de 4 altavoces, solarium de proa de colchonetas, tiro de esquí y posibilidad de capota con lona.

Se trata de un barco de tipo mediano pero suficientemente cómodo de manejar e ideal para pasar una jornada en alta mar acompañada por tres personas. La embarcación ha sufrido leves evoluciones en diseño y equipamiento a lo largo de los años, por lo que en caso de querer adquirirlo se pueden encontrar diferentes ofertas.

Existen modelos de principios del año 2000 que podrían comprarse por 12.000 o 15.000 euros. Pero si se desea adquirir el Astromar LS 707 más actual y con las instalaciones totalmente nuevas, el precio podría ascender, según diversos portales de compraventa, hasta los 25.000 euros.

Sin embargo, existe la opción de alquiler por jornadas marítimas, que varía entre los 3.000 a 6.000 euros, dependiendo de si se realiza en Temporada Alta o Baja, la empresa de renting que se escoja o el número de horas por el que se va a pagar.

Este barco que maneja Paz Padilla pertenece a la flota de la escuela de navegación en la que está inscrita para sacarse el título de patrón básico, pero lo más probable es que, tras aprobar el examen de navegación, se haga con uno de características similares. Podría

Sus otras aventuras e inversiones

Paz Padilla y su hija posan en su tienda el día de la inauguración.

El 13 de abril de este año Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer (22), inauguraron su primer negocio juntas y el tercero de la presentadora. Abriendo una tienda de ropa y complementos llamada No Ni Na, en Zahara de los Atunes. Según pudo saber JALEOS, el establecimiento no está, por el momento, cumpliendo las expectativas, y aunque la afluencia no es escasa, esas visitas no se traducen en su mayoría en ventas.

En los años 90, Paz Padilla adquirió un hotel rural en Girona, Can Miquelet. Se trata de una masía del año 1.700 y de cinco hectáreas de terreno verde, una villa totalmente reformada. Tiene capacidad para 14 personas y se puede alquilar completa por 1.000 euros el fin de semana. Aunque al principio registró leves pérdidas enseguida supo reflotar el proyecto y en la actualidad acumula grandes beneficios.

Paz se pone detrás de la barra y atiende a los clientes como cualquier trabajador en Los Tunantes.

La presentadora también abrió un bar, Los tunantes de la Villa, en Villaviciosa de Odón. Lo inauguró en 2017 y en su primer año de vida ya logró beneficios, algo inusual en un negocio hostelero. Ha logrado grandes éxitos en la mayor parte de sus aventuras empresariales, lo que le posibilita invertir en nuevos retos. Además, toda esa labor como businesswoman la compagina con su faceta en televisión y en teatro, desde su trabajo como presentadora de Sálvame a jurado de Got Talent pasando por su papel de La Chusa en La que se avecina; hasta su participación principal en obra teatral Desatadas.

