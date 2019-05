Paz Padilla, criticada en redes sociales por presumir a bordo de un lujoso yate

Paz Padilla (49 años) ha vuelto a ser el centro de las críticas en las redes sociales. Cada cosa que hace o dice suscita toda clase de reacciones entre sus seguidores, y últimamente son más negativas que positivas. Esta semana la presentadora ha compartido un vídeo en Instagram en el que aparece junto a su profesor del curso de conducción de embarcaciones a bordo de un yate, lo que ha sido el último ejemplo que ha servido de ataque para sus detractores.

Tras esta publicación en redes, la presentadora, que ha manifestado su deseo de comprarse un barco, ha sido tachada de 'nueva rica' por algunos de sus seguidores, que siempre le habían considerado 'una persona humilde', y que ahora, según comentan, esa imagen ya forma parte del pasado: "Tres puestos de trabajo que tienes y hasta puedes sacar el de tripulante aéreo.. con el paro que hay.. unos tantos.. y otros tan poco...", escribe un usuario de la citada red social.

"Que alegría tener pasta para darte todos los gustos, los currantes de a pie no tenemos ni para llegar a fin de mes", manifiesta otro de sus seguidores. Lo cierto es que la gaditana no para de trabajar y en las pocas ocasiones en las que tiene unos días libres, opta por invertir su tiempo en nuevos retos, en este caso en el de sacar el título de patrón de barco.

Sin embargo, y para su alegría, no todo son críticas ni juicios de valor. La presentadora también ha recibido comentarios de cariño y admiración por parte de muchos, que valoran la capacidad de la presentadora de compaginar varios trabajos, y aun así mantener la gran energía que le caracteriza: "Paz tu te has currado todo lo que tienes disfrútalo sin más. Vive la vida, no te vas amargar por 4 comentarios tontos cuando tu vales millones. Venga, que envidiosos hay muchos, vida solo una".

No es la primera vez que Paz Padilla presume de llevar un buen nivel de vida, y es que en los últimos tiempos ya no tiene reparo alguno en mostrar cada viaje que realiza o cada capricho que se permite.

Un ejemplo de otro de los gestos que no sentó bien a parte de sus seguidores fue la foto que compartió en su perfil de Instagram en las pasadas Navidades. La presentadora le regaló a su madre un billete de 500 euros, y enseguida quiso mostrar a sus fans en redes la foto de su progenitora sacudiendo el billete que muy pocos han visto entre sus manos.

