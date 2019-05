Jordi Évole desvela que le han diagnosticado una enfermedad rara

La visita de este jueves por la noche de Jordi Évole(44 años) a El Hormiguero dejó tantas confesiones como sorpresas. Lo que parecía una entrevista más entre compañeros de Atresmedia se convirtió en una cascada repentina de noticias por parte del periodista catalan. Y es que, además de anunciar que deja de presentar el programa Salvados, Évole confesó que le acaba de diagnosticar una enfermedad rara.

"Sufro cataplexia, una enfermedad rara que me han detectado recientemente, pero no tiene nada que ver con la decisión de dejar Salvados. Notaba que, cuando me entraba la risa, sufría una flojera que hacía que perdiera el equilibrio, algo que podía resultar gracioso. La última vez que me pasó fue con Iniesta (34) en Japón y me pegué un buen porrazo. El equipo ya estaba sobreaviso y ya sabía cómo actuar. Un día, una amiga me dijo que no era normal y me envió un artículo para contarme que creía que tenía cataplexia, es un problema relacionado con el sueño que luego se manifiesta a través de una emoción", explicó el presentador de Cornellá de Llobregat.

El capítulo con Iniesta el pasado otoño. Fue el 25 de noviembre de 2018 cuando LaSexta emitió el episodio de Salvados en el que Évole vuela a Japón para conocer la nueva vida nipona del futbolista y su familia en una ciudad y cultura tan dispar a la española. Fue un programa lleno de risas y buenos ratos con el exjugador del F.C. Barcelona y por ello no es de extrañar que sufriera varios desequilibrios si es que, como dice, estos se producen cuando le da la risa.

Jordi, durante su confesión ante Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Jordi Évole quiso dejar claro en reiteradas ocasiones que el motivo de abandonar el programa que le ha llevado todos estos años al éxito no es su enfermedad. Por eso, en mitad de la entrevista con Motos, el periodista se dirigió a cámara y dedicó a sus fans unas palabras de calma. Con una sonrisa en los labios y sin querer dirigirse a sus haters, únicamente a sus seguidores, el catalán no ha dudado en las palabras que tenía que utilizar hacia su fiel audiencia: "Vosotros sois nuestra fuerza".

Nuevo proyecto a la vista

La auténtica sorpresa para el público presente en el plató de El Hormiguero y para la audiencia desde sus casas fue escuchar a Jordi pronunciar las palabras: "Abandono Salvados". Sin embargo, todo tenía un porqué, que no es su desvelada enfermedad rara sino un futuro más ambicioso: "Voy a hacer otro proyecto, trataré de reinventarme pero dentro de un orden, porque sé hacer una serie de cosas. La temporada que viene habrá un Salvados con otro presentador que hará que no me echéis de menos para nada, seguro".

[Más información: Jordi Évole anuncia emocionado que deja de ser el presentador de 'Salvados']