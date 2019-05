Lara Álvarez, ausente por primera vez en 'Supervivientes': esta es la razón

Este jueves parecía que iba a desarrollarse una gala más de Supervivientes. Sin embargo, desde Honduras se ha apreciado una notable ausencia. Nada más comenzar la gala, Jorge Javier Vázquez (48 años) ha querido compartir con la audiencia una noticia delicada: la ausencia de Lara Álvarez (32). Y es que, la presentadora en la isla no ha podido cumplir este jueves con su compromiso laboral debido a una indisposición. El presentador estrella de Mediaset lo ha comunicado del siguiente modo: "Lara Álvarez no podrá presentar hoy desde Honduras. Quiero tranquilizar a su familia. Solo está indispuesta".

Eso sí, a la luz de las palabras de Jorge Javier, todo indica que no se trata de nada grave y que en los próximos días la copresentadora volverá a coger el timón de su labor en Honduras. Se trata de una simple indisposición, algo normal en aquellos parajes.

De esta forma, Jorge Javier se hace maestro de ceremonias de toda la gala, tanto en plató con los familiares como con los concursantes a través de la conexión. La cuenta oficial del programa ha querido lanzar un mensaje de ánimo a la presentadora para que se recupere pronto: "¡Te enviamos muchos besos y abrazos para que te recuperes pronto, Lara Álvarez! ¡Te echaremos mucho de menos esta noche!". Se trata de la primera vez que Lara Álvarez se ve en la obligación de no acudir a una de las galas en Cayos Cochinos, Honduras, por enfermedad. No obstante, ya pasó en 2008 con Mario Picazo (61), que tuvo que ser evacuado de la isla tras contraer fiebre tifoidea.

La bronca que les echó a los concursantes en la primera gala

Fue durante la gala de estreno, en una de las pruebas en las que participaban los concursantes, cuando Violeta Mangriñán insinuó que algunos de sus compañeros habían hecho trampas. Tales acusaciones enfadaron a Lara, quien decidió intervenir tajantemente. "Yo soy humana, tengo dos ojos. Me puedo equivocar por supuesto. Pero tenemos un equipo que os aseguro que a profesionales no les gana nadie", empezó a decir Álvarez. "Aquí no queremos nunca favorecer a nadie, no sacamos nada de esto".

"Dicho esto, no dudemos más, si en algún momento nos hemos equivocado, no os preocupéis que vamos a rectificar", comentó la presentadora, dejando sin palabras a los concursantes. "Violeta, parad ya de decir que hacemos trampas. Vamos a centrarnos en el concurso. Vamos a comenzar esta aventura", zanjaba de forma definitiva Álvarez, despejando cualquier indicio de tongo por parte del programa.

[Más información: Lara Álvarez, preparada para 'Supervivientes' y sin saber quién presentará las galas]