El fenómeno Isabel Pantoja en 'Supervivientes': sus bañadores tienen lista de espera

Hace tan solo una semana que comenzó Supervivientes 2019 y el huracán Pantoja ya se ha sentido en Honduras y repercutido en España. Solo siete días después de que todo el país sintonizara Telecinco para ver a Isabel Pantoja (62 años) saltar desde el helicóptero, el fenómeno que ha generado se traduce ya en cifras de venta.

Nunca un bañador de topos tuvo tanta expectación. Pero no es que no se trata de un traje de baño cualquiera, pues el diseño que luce la tonadillera estos días bajo el sol hondureño es obra de su querida sobrina, Anabel (32). La colaboradora de Sálvame ha creado para la firma de baño Aqüe Apparel un bañador de inspiración flamenca que lleva por nombre 'Canarias', y es uno de los que ha elegido la cantante para su pequeña maleta para la isla.

Isabel Pantoja luce un bañador de la marca Aqüe.

JALEOS se ha puesto en contacto con los responsables de la marca y confirman el "bombazo" que ha supuesto que Isabel Pantoja elija uno de sus diseños para el concurso. "Está estupenda y lo bueno es que su imagen ha salido por todos lados", deslizan a este medio desde la firma. Esa exposición mediática ha conseguido que la audiencia que sigue Supervivientes y se fija en concreto en la tonadillera se haya interesado por el bañador de lunares. Quien quiera hacerse con uno de ellos no puede aún adquirirlo pues pertenece a la nueva colección de Aqüe by Anabel que verá la luz en las próximas semanas, por eso por el momento solo puede reservarse.

Sin embargo, tal ha sido la acogida del diseño que, según cuentan desde la marca, "han tenido que aumentar la producción" y multiplicar la cifra de stock que habían cerrado en un principio con sus proveedores para atender a la alta demanda. Los bañadores que ha lucido Pantoja tienen ya lista de espera.

La noticia llegaba por sorpresa a los almacenes de Aqüe, que ni siquiera sabían a ciencia cierta si la tonadillera podría meter en su maleta alguno de sus productos. "Nos pilló por sorpresa, porque hasta que no lo viéramos no lo íbamos a creer. Porque nos dijeron que solo le dejaban llevar cuatro bañadores y no sabíamos si íbamos a ser uno de esos pocos elegidos". Finalmente así fue y no había duda de que era un diseño de la marca, el distintivo de su cremallera en el pecho, su esbelta figura y su corte de espalda era suyo.

Para todos los fans de la intérprete, el diseño ideado por la colaboradora de Telecinco, está disponible en reserva aún por el precio de 54,95 euros.

El resto de bañadores que llenan su maleta

Además del modelo de Aqüe, que ha ocupado incluso algunas de las portadas de las revistas del corazón, la tonadillera cuenta con varios diseños más en su maleta, entre ellos los trajes de baño que pertenecen a la firma Adela&Viki.

Adela, una de las directoras de la marca, contó el pasado fin de semana en el programa de Emma García (45), Viva la vida, que el hecho de que Isabel Pantoja haya lucido uno de sus diseños también supone un efecto directo en sus ventas y su repercusión como marca de moda. Además, para ella, que una persona "de la talla, la elegancia y renombre de Isabel Pantoja ejerza de imagen con sus bañadores, supone todo un honor", explicó.

