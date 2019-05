Blake Lively y Ryan Reynolds anuncian por sorpresa que están esperando su tercer hijo

Blake Lively (31 años) y Ryan Reynolds (42) han desvelado que están esperando su tercer hijo. La pareja de actores ha elegido el estreno de la película Pokemon: Detective Pikachu, que protagoniza el canadiense, para anunciar esta feliz noticia.

La intérprete ha acudido a la première luciendo un vestido de lentejuelas amarillo (en alusión a Pikachu, el personaje estrella de la película) en el que se podía observar una prominente barriga. Se trataba de un traje Rebecca de Retrofête en amarillo metálico que ha combinado con unas sandalias de color lavanda con tiras amarillas y naranjas.

Blake Lively posó con un vestido amarillo metalizado en el que se podía ver su prominente barriga.

Tanto Lively como Reynolds se han mostrado cariñosos en la alfombra amarilla de Times Square, compartiendo risas y algunos gestos cómplices.

Los actores ya son padres de dos pequeños: James (4) e Inez (2). "Mi esposo y yo elegimos una profesión que tiene como efecto secundario que nuestra vida personal sea pública", aseguró Blake a Marie Claire Reino Unido.

"Nuestros hijos no han tenido la oportunidad de elegir si quiere o no que su vida personal sea pública o no. Así que para darles la mayor normalidad posible, queremos que tengan una infancia como la que nosotros tuvimos", añadió.

El matrimonio Reynolds Lively ha admitido en varias ocasiones que, a pesar de las dificultades que entrañan los hijos, están muy contentos de haber conseguido formar una familia feliz.

Ver esta publicación en Instagram Happy Birthday to 2018’s Sexiest Voter Alive @vancityreynolds #justvoted 📬🎉#absenteeballot party! Una publicación compartida por Blake Lively (@blakelively) el 23 de Oct de 2018 a las 6:48 PDT

"Te encanta. Te despiertas en medio de la noche, y tienes una gran sonrisa estúpida en tu cara. Cualquier otra cosa que te despertara cada 45 minutos, lo matarías. Pero cuando es un bebé, es lo mejor que te ha pasado", explicó el protagonista de Deadpool.



La pareja, siempre muy celosa de su intimidad, contrajo matrimonio en diciembre de 2012 en una ceremonia privada, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Para la boda, que tuvo lugar en Carolina del Sur, la actriz lució un vestido de Marchesa, ya que es muy amiga de los diseñadores de la firma (Georgina Chapman y Keren Craig).

