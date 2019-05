Boom de bodas en junio: del palacio de Carlota Casiraghi a la finca de extrarradio de Belén Esteban

Con el arranque del mes de junio ha llegado el pistoletazo de salida a las bodas de famosos más importantes del año. El final de la primavera y principio de verano ha sido la época preferida de las celebrities para fijar sus enlaces nupciales.

La realeza será la primera en reunirse para festejar la unión de dos miembros reales. Tras ella llegará el turno del mundo del fútbol y la televisión; y una semana más tarde, la boda del año de la prensa del corazón eclipsará el gran enlace del sector influencer.

1 de junio: Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam

Dimitri y Carlota en la 64 edición del Baile de la Rosa.

Este sábado la segunda hija de Carolina de Mónaco (62) y Stefano Casiraghi sellará su amor con el productor de cine Dimitri Rassam (37). Los salones de Estado del palacio de los Grimaldi se engalanan a estas horas para celebrar la unión de Carlota (32) y el hijo de la actriz Carole Bouquet.

El lugar del enlace está cargado de simbolismo ya que fue donde se casaron otros miembros reales importantes como Raniero III y Grace Kelly, la princesa Carolina y los hermanos de la actual novia, Pierre (31) y Andrea (34). Precisamente las bodas de los jóvenes Casiraghi siempre se han celebrado en varios días; un dato que se desconoce si ocurrirá igual con Carlota, de la que lo único oficial que ha trascendido es que constará de un almuerzo en palacio y una fiesta de largo.

15 de junio: Pilar Rubio y Sergio Ramos

Pilar Rubio y Sergio Ramos, el día del cumpleaños de la presentadora.

En esta cita del futbolista y la presentadora lo que no faltará seguro es una buena fiesta y unos estilismos llamativos. Ambos destacan por tener mucha personalidad a la hora de vestir y por no dejarse llevar por las modas. La novia ya advirtió que su vestido "no será tradicional y puede que ni blanco", y el traje del novio será seguro mucho más ecléctico de lo que acostumbra a la vestimenta del cónyuge masculino.

La boda tendrá lugar en Sevilla, ciudad natal del defensa del Real Madrid. Son pocos los detalles que han trascendido del gran día, salvo que los invitados -que se cuentan por cientos- deberán depositar sus móviles y cámaras de fotos en unas taquillas nada más entrar a la finca. También se conoce que los recién casados disfrutarán de un concierto en directo de un grupo rockero de renombre que podría AC/DC o Aerosmith, ídolos de Pilar (41); pero tampoco faltará la música flamenca, en honor al círculo de amigos y familiares de Ramos (33).

22 de junio: Belén Esteban y Miguel Marcos

Belén Esteban y Miguel Marcos, en uno de sus viajes a Londres.

Es la gran boda del año. Al menos para la prensa rosa. No habrá programa de Telecinco que no conecte en directo con la Vega de Henares, finca en la que tendrá lugar la boda y posterior banquete. Un lugar que estará blindado de seguridad debido a la exclusiva que la colaboradora estaría negociando con un revista. Sistemas antidrones, focos antipaparazzi y los móviles de los invitados requisados, son los métodos que usarán Belén (45) y Miguel (31) para salvaguardar los detalles de su enlace.

Multitud de rostros de la televisión se sentarán en el jardín habilitado para un máximo de 1.500 comensales, que lo harán junto a compañeros de la prensa que tantas veces han 'perseguido' por las calles a la de Paracuellos. Algunos de los amigos de la novia tendrán que faltar a la primera parte de la fiesta ya que se encontrarán trabajando en Sábado Deluxe. Sin embargo, tal y como ha dicho la propia novia "la celebración durará hasta altas horas de la madrugada" por lo que todos tendrán oportunidad de disfrutarla.

22 de junio: María Pombo y Pablo Castellano

María Pombo y Pablo Castellano el día de su celebración oficial de pedida.

Será la única boda que no prohibirá los móviles a sus invitados, dado que la mayoría pertenecen al mundo influencer y compartirán los buenos momentos en sus respectivas redes sociales. La Colegiata de Santa Cruz de Castañeda, en el corazón de Cantabria, será testigo de la unión de los dos jóvenes.

Como buena bloguera y experta en imagen contará para ese gran día con su peluquero, maquillador y fotógrafa de cabecera. Ya ha dado sus nombres y apellidos, pero de lo que no cuenta nada es del secreto mejor guardado de toda novia y más de una influencer que quiere sorprender a su millón de seguidores: el vestido. Lo único que ha querido desvelar es que será diferente y con un toque de color.

