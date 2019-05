Nella presenta disco a 10.000 pies, con 180 pasajeros de Iberia absortos por el espectáculo

8:35 horas de la mañana del 31 de mayo de 2019. 180 personas esperan que un Airbus A-321 de Iberia despegue desde el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con destino Lisboa. Nadie podía imaginar que la mujer que entraba en ese instante con una blazer verde esmeralda y un firme traqueteo de tacón bermejo se convertiría, poco después, en la protagonista de un original concierto a más de 10.000 pies de altura. En una brillante estrategia de marketing y promoción, la aerolínea española ha organizado un show espontáneo en pleno vuelo con una de las estrellas emergentes de la música internacional.

Su nombre es Nella Rojas (La llaman Nella, como su canción) y sin necesidad de presentación, la artista venezolana afincada en Nueva York ha estrenado y presentado su primer álbum de estudio en un vuelo regular de la citada aerolínea española. Patrona del arte y el pellizco, Nella ha dejado absortos a los pasajeros con dos canciones que trasladaron a los presentes de la sorpresa a la emoción y del asombro al deleite; por su dulzura y su magia.

Nella cantando a bordo de un vuelo de Iberia

La trayectoria profesional de Nella viene alentada por un genio de la producción y la composición musical: Javier Limón. Junto a él, siempre a la guitarra (siempre a su sombra) ha interpretado el tema Volando, compuesto por Limón en homenaje al avión Airbus A350 de Iberia y que no es más que una inyección directa de optimismo. Y en para concluir han entonado Voy, el primer sencillo extraído de su disco homónimo.

En conversación con EL ESPAÑOL, Javier y Nella han desvelado el origen de su unión, sus influencias y hacia donde se dirige este proyecto común que han creado y que tiene visos de convertirse en algo tan exitoso como innovador. "Conocí a Nella en Boston, en la Universidad de Berklee. Ella era una súper alumna allí y yo daba clases de songwriting en español. Poco a poco empezamos a intentar buscar un concepto sonoro de ella. Eso es lo difícil hoy en día en la música. Fuimos muy despacito encontrando cositas en el camino. Todo partió de una canción, La negra Tilia. De ahí, un día, me vestí de Nella, me disfracé y empecé a escribirle Me llaman Nella... Poco a poco fuimos componiendo canciones y todo ese camino ha sido un camino de dos años hasta el día de hoy, día en el que se presenta su primer disco. Así empezó. Sabemos cómo empezó, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Las posibilidades son infinitas...".

Nella Rojas y Javier Limón en concierto en pleno vuelo. EFE

Respecto a la original promoción de su primer EP sobre las nubes, Nella ha respondido: "Siempre soñaba con sacar un álbum, pero lo menos que pensé que es que lo iba a lanzar entre las nubes. Creo que no ha habido una manera más original de haberlo hecho". Nella es una mujer nacida en la paradisíaca Isla Margarita en Venezuela. Educada en Estados Unidos, con residencia en Nueva York y aunque estudió en Boston, hay algo en su voz de fuego y arena que puede llegar a sonar a Andalucía. ¿De dónde vienen sus influencias? "Me pasa mucho. Cuando termino de cantar me dicen 'eres andaluza'. Cuando les hablo me dicen 'eres venezolana', pero de repente les hablo en inglés y ya sí que no entienden nada. Eso me encanta. Me encanta el hecho de que haya tantas influencias en mi voz porque al final es lo que soy. Soy de la Isla Margarita, viví en Canadá, Boston, ahora en Nueva York. Vengo mucho a España, mi productor es español... Todo eso se escucha en mi voz".

A este respecto, Limón apostilla: "Nella tiene tres influencias básicas: el folklore venezolano (los cinquillos, el joropo...). También en su etapa de Estados Unidos le ha marcado mucho el jazz, esa manera de abordar una melodía... Y luego también el flamenco por el repertorio. Yo, sin conocerla, veía vídeos en su Instagram cantando canciones de Concha Buika. El flamenco es como el francés, si no lo sabes hablar bien, no lo hables. O te sale o no te sale. No lo puedes aprender. Nella, por alguna razón que no sé explicar, lo tiene. Tiene una manera de frasear la melodía que quizá no sea flamenca, pero sí, como dices tú, es muy andaluza". Volar es una metáfora maravillosa y en ello andan el indestructible tándem de Javier y Nella: Volando. Quédense con su nombre. La verán. Quédense con su voz. La oirán. Claro que la oirán, quizá en un vuelo.

Javier Limón y Nella. EFE

Además de disfrutar del concierto rumbo a Portugal, los clientes han recibido un CD físico de la intérprete venezolana y una edición especial de la revista Ronda Iberia como regalo. Alrededor de la canción Volando, ha nacido también para Nella y Javier Limón el Volando Tour. Se trata de una gira de conciertos que se celebrarán en diferentes puntos de globo en los que la aerolínea está presente para celebrar la música, el talento y el intercambio entre culturas.

El Volando Tour ya ha pasado por Panamá, Boston y La Habana. Madrid, Ciudad de México, Nueva York o Tokio serán las próximas paradas de esta gira en la que los viajes y la música van de la mano. Con todos estos conciertos se grabará un documental que se proyectará en los aviones de Iberia para el disfrute de sus clientes. Entre otras, incluirá fragmentos de los conciertos que Casa Limón ofrecerá en el Teatro de la Zarzuela de Madrid los días 7 y 8 de junio para celebrar dos décadas de existencia del sello musical del productor de Nella, Javier Limón. Artistas como Pitingo, Ainhoa Arteta, La Mala Rodríguez, Kiki Morente, Diego del Morao o Nella se subirán al escenario para conmemorar la ocasión.

El Volando Tour forma parte del proyecto #Talentoabordo con el que Iberia quiere apoyar, difundir y ser embajadora de diversas iniciativas de la cultura española y latinoamericana en los cerca de 50 países a los que vuela. En palabras de Gemma Juncá, su directora de Brand & Marketing, "el talento es, junto con el empuje y la afinidad, uno de los valores de nuestra marca. La moda, el cine, el teatro, la música, el deporte, la gastronomía, la fotografía y el arte son algunas de las disciplinas que mejor representan el talento de nuestro país y nosotros queremos ser sus embajadores a bordo de nuestros aviones".