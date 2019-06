Chelo García Cortés y Oto Vans se derrumban al recordar a su familia en 'Supervivientes'

No corren buenos tiempos para Chelo García Cortés (67 años). La colaboradora de Sálvame no entiende qué ha hecho mal para que el público haya decidido que no siga en la isla con sus demás compañeros y ahora se encuentre en el Palafito viviendo en soledad. Aunque estos días ha estado muy entretenida por la compañía de Miriam Saavedra (25), la ausencia de sus compañeros le ha hecho pensar ahora más que nunca en su pareja, Marta Roca.

En sus propias palabras, Marta es "el amor de su vida y la persona que nunca le ha abandonado y ha estado siempre a su lado". La colaboradora de Sálvame ha confesado que la echa mucho de menos y que espera que todo esté bien. Hace unos días, la pareja de Chelo confesaba en plató que lo que le preocupaba a la concursante es el estado de salud de su madre, que no se encontraba del todo bien. Esta preocupación ha llevado a Chelo a derrumbarse en más de una ocasión.

Chelo rompe a llorar en 'Supervivientes' Mediaset

Otro que no está pasando por su mejor momentos es Oto Vans. El influencer, a pesar de que no esté dando todo el juego que sus seguidores pensaban que iba a dar, se ha derrumbando al recordar a su madre. Asegura que no era consciente de todo el amor que sentía por ella y que su estancia en el programa le ha llevado a darse cuenta de lo mucho que la quiere y la echa de menos. Además, ha confesado estar perdiendo mucha energía y no tener apenas fuerza para seguir en el concurso.

Oto Vans llora en la isla Mediaset

El programa más duro de la televisión

La dureza del programa hace que los participantes decaigan en algunos momentos y protagonicen momentos de debilidad. En ese sentido, Isabel Pantoja (62) ha experimentado serias recaídas, como el momento en el que por poco abandona voluntariamente el reality.

Las hermanas Salazar -artísticamente, Azúcar Moreno-, han sido las primeras en renunciar a su estancia en la isla. Salieron del programa por su propio pie, asumiendo la indemnización por ruptura de contrato que debían pagar, y toda la polémica que ha generado su decisión.

Violeta tampoco se queda lejos de sufrir. Sus discusiones con Dakota (26) le han generado incluso un ataque de ansiedad. Y asegura que su única persona de confianza en el concurso es su pareja y compañero, Fabio (29). Para la ex concursante de Hermano Mayor tampoco está siendo tarea fácil soportar la distancia de su novio, Rubén, del que además se han disparado los rumores que le relacionan con otra chica anónima.

