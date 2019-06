Carlos Lozano, ¡deja de humillar a las mujeres! Su desafortunado comentario en Supervivientes

Con Carlos Lozano (56 años) tengo una relación extraña; a veces me parece un buen tipo, pero en la mayoría de las ocasiones lo detesto fuertemente. Con toda mi alma. Cuando estoy en ese proceso tóxico, me chirría hasta su voz, sus formas de chulo de playa. Su tono imperativo, grosero, de superioridad engolada. Me dan ganas de espetarle -por no decir escupirle- ¿quién leches te crees? Tu época ya pasó, ya no eres ese rutilante presentador de televisión que convertía en éxito todo lo que tocaba. Dan ganas de hacérselo ver, así, con saña y maledicencia. Tengo que decir que esta animadversión me ha nacido después de verlo cómo se ha comportado con Miriam Saavedra (25) en Supervivientes Tierra de Nadie.

Cabe recordar que el programa lo mandó a casita y, antes de despedirlo de Honduras, quiso que tuviera un reencuentro con Miriam, su ex. Que ambos, mal avenidos durante un tiempo largo, limaran asperezas. Se dijeran el uno al otro todo lo que piensan, que hicieran catarsis, autocrítica, que ambos analizaran su situación "desde la calma, nada de broncas", como decía Lozano antes del ring. Vaya por delante que no me gusta nada Miriam, pero ¡la única que ha hecho autocrítica ha sido ella! Él, como un Dios al que todo se le debe perdonar y al que la plebe debe venerar, solo se ha dedicado a hacerle ver a Saavedra lo mala mujer que es.

¿Alguien le puede explicar a este señor que cuando una pareja falla es culpa de ambas partes, que nunca la balanza se descuelga solo por un lado? ¿Alguien, por favor, le puede hacer ver a este menda que él tampoco es fácil, que su vida tampoco ha sido idílica? ¿Que él tampoco ha sabido amar y que ni siquiera ha paladeado el término? Lo siento, Carlos Lozano, se te acabó tu trono: eres un machista y has quedado retratado este martes ante toda España.

¿Cómo puedes espetarle a Miriam que "no sabe amar"? ¿Quién te crees que eres? Y sigue, como perdonavidas: "Te voy a perdonar porque me dijiste que te equivocaste" ¿Perdona? El tío se crece: "Miriam, ¿la televisión es más importante que el amor? ¿La fama es más importante?". Sucio, muy sucio todo, Carlitos. Me han parecido horrorosos esos comentarios de macho alfa, de tío que un día conoció el éxito durante cinco minutos y se cree la estrella del universo. Señores, ahí va otra frasecita: "Te vendiste y te fuiste con un tío a los tres días de dejarlo?" ¿En serio? ¿Nadie le para los pies?

Creo que durante mucho tiempo has vivido muy algodonado y protegido y que eso se te debería de acabar. Volvamos al tema. Yo a la única que he escuchado entonar el mea culpa es a Saavedra. "Tú fuiste mi gran ilusión"; "Tenía la cabeza intoxicada"; "Nunca tuve nada con nadie"; "Te sigo amando"; "Solo te pedí que me dieras mi lugar", son algunas de las frases de una Miriam envuelta en lágrimas, hecha polvo. Destrozada. Desnuda en el dolor. Enfrente de ella: el Dios Carlos. El hombre perfecto, el que nunca se equivoca y que solo sabe pontificar: "Sigue tu camino y que seas feliz. No sabes amar, tía".

#Supervivientes2019 #TierraDeNadie7



Carlos Lozano:



"Mirian Saavedra, siga usted su camino que yo seguiré el mío. No puedo más con este culebrón barato". pic.twitter.com/TguWjkotvR — Locura (@Locura__) 11 de junio de 2019

Y manda cojones que defiendan a Carlos Lozano con la cantidad de barbaridades sin sentido que ha dicho de Miriam y el daño que le ha hecho, no os comprendo #TierraDeNadie7 — Naza⚡ (@nazareet_98) 11 de junio de 2019

Que pesado Carlos Lozano intentando manipular como siempre las actitudes de Míriam #TierraDeNadie7 — @Hater (@Hater52633100) 11 de junio de 2019

Nadie está hablando del bochornazo de la inca liándose con Carlos lozano. Y eso que los incas no han parado de criticar a Carlos, ahora qué? Jajajaja #TierraDeNadie7 — Steve 60'7 % (@Steve6073) 11 de junio de 2019

Mirian sigue buscando platos. Ahora a costa de Carlos #TierraDeNadie7 — Eusebio Sánchez (@UseSanchez) 11 de junio de 2019

Ésta relación es tóxica.

Miriam deberia pasar de VERDAD d él #TierraDeNadie7 — Jess🦂🌪️ (@Jsweetsmile) 11 de junio de 2019

¿Cómo? ¿Perdona? ¿Que Miriam no sabe amar? ¿Qué es amar, querido Carlos? Tú eres un experto, lo que pasa es que en tu caso amar se convierte en toxicidad. Vale que Miriam no sea la mujer más equilibrada del mundo, pero de ahí a vejarla públicamente, y a voz en cuello, como lo has hecho en el programa, me parece hasta denunciable. Gritarle a una persona, a una mujer, humillarla delante de toda España, hacerle ver que no sabe amar. ¿Qué clase de persona es capaz de hacer eso? ¡Un desalmado! Nadie se merece ese escarnio, esa humillación.

Y no me vale que luego, como buen manipulador, le levantes con buenas palabras y la despidas de la isla con besos. Creo que ambos tenéis una relación tóxica, que os deseáis, que os amáis, pero al mismo tiempo sois conscientes de que no os venís bien. Y ahí comienza vuestro destroce. Incluso, creo que hasta os gusta maltrataros. Encontráis paz, solaz. Y dicho esto, retomo: ¡me da igual, Carlos, no es justificación: eres un machista y se te ha ido la olla! Pido que te disculpes con Miriam y con España.

Nominados: Mónica, Mahi y Fabio

Salvado: Colate

