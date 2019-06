"¿Quién fue tu último novio?": Mónica se pasa de lista con Pantoja y estalla Supervivientes

Sí, estamos de acuerdo -y quien diga que no está mintiendo como un bellaco- que este domingo en Supervivientes Conexión Honduras se ha vivido un momento histórico, épico, sublime, interestelar. De otra galaxia. Gracias, Dios, por ponerme aquí en este siglo. Al filo de la una de la madrugada se ha detenido, de un golpe seco, el mundo. Historia es lo que se ha escrito, no me fastidien. ¡Isabel Pantoja (62 años) ha contado lo que nunca en su vida! Ya no me refiero solo a su historia de amor con el malogrado Paquirri -también inédito, ojo, que ella siempre declinó entrar en excesivos detalles de aquella cogida mortal-, sino que el programa, sagaz y sin huellas dactilares de tanto como se ha humedecido los dedos contando billetes, ha ido más allá.

Y lo ha hecho, en mi opinión, inflando un pavo que no tiene por dónde engordar. Resulta que Pantoja le cuenta a Mónica Hoyos (42) -de verdad, te admiro desde ya y por siempre, estás haciendo un reality como nadie y tienes los arrestos de preguntar lo que ninguno de allí se atreve- que no tiene sexo desde hace nueve años. En ese momento, Hoyos hace la pregunta más valiente de todas cuantas he oído en este concurso. La tía es valiente, la jodía. Valiente y lista, puede que demasiado. Ahí va la bomba atómica que ha provocado un seísmo: "¿Quién fue tu último novio?".

Pantoja sincerándose con Mónica Hoyos en Honduras. Mediaset

Al segundo, se congela el aire, Mónica se desintegra, las olas se suspenden, acojonadas, y Pantoja acuchilla con la mirada a la ex de Carlos Lozano (56). Esta, temiendo por su vida, agacha la cabeza hasta que finalmente la cantante relaja esfínteres y, tras una mueca de disgusto, suelta: "Humm, prefiero no hablar de eso". No, mejor que no, eso es otro precio. Supervivientes, recuperado del peor de sus seísmos, se repone a duras penas y juro por lo más sagrado que escucho el timbrazo de un teléfono. Isabel al otro lado: ¿de qué vais? Habéis cruzado una línea muy peligrosa. De eso no voy a hablar si no me dais más pasta.

Retomemos la fantástica entrevista de Mónica a Isabel y luego os cuento quién creo yo que es esa persona de la que habla la tonadillera. Me había quedado en el amor de un año. Pantoja dice que esa historia se detuvo allí y que en la actualidad no le apetece nada y que ni se plantea volver a darle vida al cuerpo. Hace nueve años tuvo una relación de un año con un señor, cuenta la cantante, pero que aquello se esfumó al segundo. Omar Montes (30) -su exyerno-, presente, la azuza: "Tienes que casarte, Isabel".

Ella, muy folclórica, le espeta con mirada anestesiante: "Cásate tú". Ahí Mónica intenta escarbar en la identidad del hombre e Isabel se pone seria: "No, no, prefiero no hablar, de verdad". Hoyos vuelve a la carga: "¡Quiero enterarme! ¿Tiramos de memoria?". Y la intérprete de Marinero de luces remata: "Mejor que no te enteres, fue algo que no fue precisamente callado, pero no voy a decir nada. No me hagas memoria". "¿Bonito?", a lo que responde Isabel: "De Bonito me como yo seis latas". Vale, hay que decir que en el programa, en plató, se han vuelto locos soltando teorías sobre quién podría ser ese señor que ocupó el corazón de Isabel durante un año.

Me interesaría más la historia con María del Monte pero bueno. #ConexiónHonduras7 — FrikiTV (@FrikiTV1) 9 de junio de 2019

Hay q ver lo que dan de sí con la familia Pantoja;

¡El super chicle!.

Se habla de la abuela, de la madre, del tio, del hermano, de la prima.. programas y programas completos solo de esa familia que lo único que tiene es a un miembro d ella nació cantando bien. #ConexiónHonduras7 — GOLONDRINA (@Golondr70040085) 9 de junio de 2019

Haced un programa de los pantoja si tanto gusta, pero dejandos a los demás disfrutar de supervivientes #ConexiónHonduras7 — ESEZETA🦄 (@_esezeta_) 9 de junio de 2019

Una sugerencia para @telecincoes , podríais cambiarle el nombre a la cadena y llamarla TelePantoja, porque total ocupa el 90% del contenido! #ConexiónHonduras7 — Alberto López (@Alberto90s) 9 de junio de 2019

Yo creo que la Pantoja ha confiado en Mónica precisamente porque no ha sido pelota con ella. Cuando ves que alguien te pelotea constantemente desconfías de sus intenciones, pero con Mónica se tratan de tú a tú #ConexionHonduras7 — Fasty (@FastyDiossa) 9 de junio de 2019

Incluso, fijaos el disparate, se ha llegado a señalar a Juan Gabriel, el malogrado cantante y amigo de Isabel. Ha sido la propia Cristina Tárrega (51) quien ha soltado semejante tontería a mi parecer. ¿Alguien se puede creer esa memez? La tía, toda seria, asegura que el cantante estuvo enamorado de Isabel y que le llegó a pedir matrimonio. Que me quemen vivo si no ha estado a punto Chabelita de troncharse de la risa en directo. ¿Juan Gabriel y Pantoja, juntos? Por favor, seamos serios. Háganse una idea de la locura que se ha vivido en esas especulaciones que la hija de Pantoja ha tenido que tirar de lucidez: "La última relación que conozco de mi madre fue Julián Muñoz (70)".

¡Claro, almas de cántaro! Que no os engañe nadie, y mucho menos la Pantoja. El hombre al que se refería Pantoja es Julián, solo que, pícara como ella sola, ha cambiado los tiempos y las fechas. No estuvo un año, sino más; y no lo dejó en 2010, sino en 2009: ¡¡año en que Pantoja anunció la ruptura con Muñoz!! No hace falta ser un lince para darse cuenta de que Isabel ha querido jugar con la audiencia, incendiar el plató... ¿y mandar un mensaje a Julián? Ay, Pantoja, que nos va la marcha. No os rayéis: es Julián. ¿Os lo imagináis en Honduras? No, eso es más pasta.

