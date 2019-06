Primeras declaraciones del padre de Violeta: "No veo a mi hija en Supervivientes porque sufro"

Violeta (24) está convirtiéndose en una de las concursantes con más protagonismo de Supervivientes. No sólo por la relación de idas y venidas que está experimentando con Fabio, sino también por todo lo que se mueve en torno a ella fuera de la propia isla. El programa Viva la Vida de Telecinco habló el pasado domingo con el padre de la concursante, que asegura que "no está viendo el concurso" porque "sufre viendo a su hija".

Su nombre es Luis Mangriñán y ha decidido no dar entrevistas ni acudir a los platós para defender a su hija en todo lo que lleva de concurso. Según sus palabras, no sigue el programa porque si lo ve lo pasa mal: "Si soy ignorante estoy mejor. Llevo unos días de maravilla y el otro día recibí un mensaje de un amigo sobre Violeta que me tocó las narices".

Luis Mangriñán, el padre de Violeta Mediaset

Su decisión es firme, no apoya a Violeta directamente en esta aventura hondureña, aunque cuando se le pregunta por ella, su faceta paternal sale en su defensa: "Violeta es como es y ya está. Si pudiera verla le diría que la quiero muchísimo y que vuelva sana y salva. Es un terremoto con un temperamento tremendo pero, responsable y trabajadora". También ha aprovechado para destapar cómo era la vida de Violeta antes de dedicarse a la televisión: "Trabajaba mucho, demasiado. Se desvivía por el trabajo".

Sobre las relaciones de Violeta

En la entrevista también le preguntaron por Fabio, el idilio de Violeta en Supervivientes: "Le he visto un segundo. Sé que tiene un pendiente, pelo corto y un tatuaje". Cuando le comentan que Violeta está muy enamorada y que lo está apostando todo por él, Luis se muestra irónico: "también lo apostó todo por Julen..."

Se trata del anterior amor de la exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa. De Julen ha hablado en más de una ocasión con reticencia en la isla, aunque su padre guardaba y aún mantiene, una buena relación con su ex: "le he conocido dos veces y me parece un buen tío. Después de dejarlo nos hemos mandado algún mensaje. Violeta estaba súper enamorada".

Julen y Violeta Mediaset

[Más información: Violeta pone en riesgo su salud en 'Supervivientes' tras discutir con Dakota]