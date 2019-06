Violeta pone en riesgo su salud en 'Supervivientes' tras discutir con Dakota

La última discusión entre Violeta (24) y Dakota (26) en Supervivientes 2019 ha puesto al límite a la extronista de Telecinco. Ante los insultos de su compañera, Violeta ha sufrido un ataque de ansiedad tras el que ha amenazado de nuevo con abandonar la isla.

La enemistad entre ambas es un hecho cada vez más sólido. En su última discusión, la más fuerte hasta la fecha, Violeta le pedía Dakota que no volviera a mencionar a su novio, Fabio: "No le metas a él, porque yo te podría decir 'pues tu novio está trincando por ahí'"

Dakota pierde los estribos contra Violeta. Mediaset

Esto provocó la reacción más agresiva de Dakota, que comenzó a insultar sin pudor a su compañera: "Tú a mi novio no lo metas" "Podrida, que eres una podrida, reventada", "La que entró aquí con tu novio fuiste tú, no yo, se te conoce por guarra".

A partir de ahí la discusión se acaloraba, los insultos aumentaban y la tensión de Violeta llegaba al límite: "No quiero estar aquí, me quiero ir. No aguanto más, no me renta. Ella no me soporta y yo no la soporto a ella. No puedo más, es muy barriobajera", sollozaba en los brazos de Fabio. A pesar de sus intentos de tranquilizarla, su malestar aumentaba: "Me está dando ansiedad, tengo mucha ansiedad. Me ahogo".

Dakota y Violeta: conmigo o contra mí.

Si algo tienen en común ambas es que tienen muy claro quiénes son sus apoyos dentro de la isla. Por parte de Violeta, a pesar de su relación de idas y venidas, es Fabio. Y para Dakota, Oto Vans (24) y Mahi. Sentimientos de empatía que se trasladan al plató. En sus sonadas discusiones, los colaboradores apoyan en su mayoría a Dakota, especialmente su padre, que no dudaba en recalcar que su hija "de barriobajera y quinquillera no tenía nada" cuando Nagore lo afirmaba.

Aquellos tiempos en los que Dakota protagonizaba acaloradas broncas televisadas con su familia han pasado a la historia. En su estancia en Honduras a menudo ha reconocido echar de menos a sus padres y suplicaba poder hablar con ellos. Deseo cumplido, hace unos días su padre cogía un avión para reencontrarse con su niña. Una sorpresa que recibía con lágrimas en los ojos.

Dakota ha demostrado ser una mujer de convicciones y de tener muy claro quiénes están de su lado y quiénes en su contra. De una amistad con Violeta, de momento, no hay nada que hablar.

