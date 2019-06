Letizia no renuncia a los pantalones de la pelea de las Reinas: ahora, con los estudiantes

Tras una semana intensa, toca una más relajada. Ese es el ciclo que suele vivir la reina Letizia (46 años) en su agenda. Es decir, en la semana anterior tuvo actos hasta en sábado (y ya sabemos que para ella el fin de semana es casi sagrado) así que esta nos la tomamos con calma y tenemos una sola cita en siete días. El día señalado era este jueves, a las 11:30 horas de la mañana en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

La reina Letizia con un 'look' sobrio. Gtres

Este es un acto que se produce cada año y al que los Reyes suelen acudir juntos desde que eran Príncipes de Asturias, ya que comparten la Presidencia de Honor de la institución. Sin embargo, al encontrarse el rey Felipe (51) en plenas consultas para la formación de gobierno, la Reina ha ido sola.

Letizia ha elegido un look sencillo y correcto, casi perfecto para la ocasión de la que se trataba. Y decimos un casi, porque ha llevado los mismos pantalones que eligió para este mismo acto el año pasado. Últimamente la hoja de Excel que la doncella de Zarzuela tiene para el vestuario de la Reina no parece funcionar. Eso, o es que todo vale.

Pantalones de Hugo Boss y sandalias de Carolina Herrera.

El caso es que la esposa de Felipe VI ha lucido unos culotte de Hugo Boss en azul marino y con botones dorados en los laterales. Son los pantalones de la peleas de las Reinas, una prenda a la que Letizia no renuncia. Hace doce meses también los lució con un top de cuadros también de la firma alemana, hoy lo ha hecho con una blusa de raso de cuello redondo y manga corta de la línea CH de Carolina Herrera.

Hoy era un outfit plano, con el que Letizia no quería llamar la atención. Las cosas no están para que se hable de que se pone o no, en Zarzuela ahora quieren que el foco mediático este situado en las consultas del Rey. Así que ni los complementos han tenido nada de llamativo o novedoso.

Detalle del bolso de Loewe y el anillo de la reina Letizia. Gtres

En el tema calzado ha elegido, a juego en el color del resto del conjunto, los salones destalonados en piel navy de CH Carolina Herrera, modelo que tiene en otros tres colores. Y en la mano una de sus carteras favoritas, el modelo T Pouch de Loewe. Se trata de un clásico de la firma española y que podéis encontrar en cualquiera de sus tiendas y en su venta online.

Tampoco hemos tenido grandes sorpresas en el tema joya. Es, sin duda la temporada de los pendientes Gold & Roses. En esta ocasión ha lucido los de oro amarillos irregulares: con bola y estrella pegada al lóbulo. Y con este look que no pasará a la historia por nada de nada, damos por terminada esta intensísima semana.

Pendientes de Gold & Roses. Gtres

