Detienen a un sicario contratado para matar a la exnovia de Marius, hijo de la princesa Mette-Marit

El 2024 está siendo el año de las polémicas para la Familia Real noruega. Aunque parecía que la calma había llegado para quedarse tras la boda de la princesa Marta Luisa de Noruega (52 años), lo cierto es que esta Casa Real vuelve a ser noticia y el foco y protagonista es el mismo: Marius Borg (27 años).

Si el pasado mes de agosto era detenido por agredir física y verbalmente a su entonces pareja, el pasado fin de semana, el primogénito de la princesa Mette-Marit (51) volvía a dar qué hablar tras ser detenido por saltarse la orden de alejamiento contra una de sus exparejas.

Y es que, aunque parecía que la situación no podía ir a peor, lo cierto es que esta no deja de agravarse conforme pasan los días, y por ende, Marius Borg tiene cada vez más compleja su posición ante la Justicia.

Marius junto a su hermano, el príncipe Sverre Magnus de Noruega Gtres

Fue el pasado fin de semana cuando el joven tomo la decisión de contactar con su exnovia, de la cual le separa una orden de alejamiento. Lejos de seguir las instrucciones judiciales, el hermano de Sverre Magnus (18) tomó la decisión de ponerse en contacto con ella por teléfono y lo hizo a través de un número oculto.

Aunque él negó rotundamente toda esta información en un primer momento, ha sido el portal noruego Dagbladet quien ha sacado a relucir el supuesto contenido de esas llamadas que dejan en muy mal lugar al hijo de Mette-Marit de Noruega.

Era Andrés Kruzewski, abogado de la policía, quien contactaba con el citado medio para asegurar que Marius llegó a emitir amenazas de muerte dirigidas a su víctima. No obstante, la abogada de la víctima, Mette Yvonne Larsen, confesó para NTB que su cliente no había denunciado el quebrantamiento de esa orden de alejamiento. Y es que alegaban que las palabras de Marius podrían estar también dedicadas a un hombre, y no directamente a la joven implicada.

Marius Borg en una imagen de sus redes sociales.

Si todos los medios internacionales se paralizaban tras conocer la noticia del arresto del hijastro, ahora el caso ha vuelto a dar un giro radical de 180 grados que vuelve a dejar en muy mal lugar al joven, pues se ha detenido a un asesino a sueldo que pretendía matar a la exnovia del hijo de la princesa Mette-Marit.

A pesar de que en un primer momento parecía que la cosa no tenía nada que ver con Marius, los últimos movimientos de él podrían demostrar que sí que podría estar vinculado con este asesino.

El pasado martes, 17 de septiembre, la policía noruega arrestó este joven sospechoso de 26 años que ya habría admitido haber llegado a un acuerdo para acabar con la vida de la chica. Es más, ya se habría acercado de manera sospechosa a la joven a comienzos de esta semana, lo que hizo saltar las alarmas de las autoridades que, al indagar, descubrieron un correo electrónico enviado y recibido desde el e-mail del acusado.

Marius Borg y el príncipe heredero Haakon Magnus de Noruega Gtres

Aunque por el momento se desconoce si la propia policía ha podido implicar al hijo de Mette-Marit, lo cierto es que la difusión de esta información vuelve a dejar un tanto mal parada a la Familia Real noruega. Algo de lo que la esposa del príncipe Haakon (51) es plenamente consciente, razón por la que no ha querido comentar nada al respecto, aunque se sabe que se trasladó hasta la residencia de la víctima para mostrarle su apoyo en un momento tan complicado.