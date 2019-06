Violeta confiesa que tendrá que someterse a una operación para quitarse la vesícula

Violeta Mangriñán (24 años) ya está en España y lo primero que ha hecho en su llegada al país ha sido ir directa al hospital para que le digan cómo se encuentra: "He aterrizado, he ido al hospital y me han dicho que en principio el domingo no puedo ir a El Debate, estaba flipando un poco. Me ha dicho que ni de coña, ni pensarlo. He hablado con el cirujano y me ha dicho que si todo va bien, pues el jueves ojalá sí"

"La cosa tiene que ir mejorando un poco, ahora mismo está inflamado y un poco infectado pero, si no pasa nada, me la quitan en unos meses y si la cosa va mal me la tienen que quitar de urgencia, que espero que no sea así", ha confesado la exconcursante de Supervivientes 2019. Lo cierto es que ya lo dijo ella desde Honduras, quiere solucionar el problema que tiene porque quiere volver a esta edición o, por el contrario, participar como concursante de pleno derecho en la del año que viene.

Jordi González el pasado domingo hablando del estado de Violeta. Mediaset

"En principio hay que ver cómo evolucionan las cosas, pero con muchas ganas de volver a la civilización, a mi vida, de ver a mi gente. Me muero de ganas de ver a la gente, a mis amigos...", ha asegurado la novia de Fabio. Lo cierto es que no sabe nada de lo que ha pasado en España: "No tengo ni idea de lo que ha pasado aquí". Tendrá que prepararse para enfrentarse a las declaraciones que ha hecho su exnovio Julen, con el que tuvo una relación sentimental hasta la segunda semana de concurso- en los platós de televisión.

Su abandono forzoso

Nada más comenzar el pasado martes el programa Supervivientes Tierra de Nadie Carlos Sobera (58) anunciaba la triste noticia: Violeta debía abandonar definitivamente la isla de Honduras. Tras ser evacuada de los Cayos, Sobera le comunicaba en directo a la madre de Violeta, y a toda España, la decisión última del programa: "Estamos muy pendientes de Violeta y no son buenas noticias las que llegan. Según el último parte médico, Violeta debe abandonar el concurso".

Ante la cara circunspecta de su progenitora en plató, Carlos quiso calmarla: "Estamos en contacto en todo momento con ella, está con continua vigilancia, pero tiene que viajar a España para tratarse convenientemente, con recursos que solo están allí". Rota de dolor, fue la propia Violeta quien hizo ver a los espectadores, y a sus compañeros, la razón de su despedida: "Tengo un problema de vesícula".

No es la primera vez que la concursante amenaza con irse del concurso. De hecho, la anterior vez que lo dijo se dio a entender que podría existir un embarazo tras su malestar. No obstante, se desmintió tal extremo. De lo que no cabe duda es de que desde que pisó la isla Violeta ha amenazado a cada tanto con abandonar los Cayos. Ahora, la salud se ha impuesto.

[Más información: Violeta abandona definitivamente 'Supervivientes' por un problema de salud]