El divertido vídeo con el que Bar Refaeli anuncia que está embarazada

Bar Refaeli (34 años) ha anunciado que está embarazada del que será su tercer hijo. La que fuera presentadora de la última edición de Eurovisión ha comunicado la feliz noticia a través de su cuenta oficial de Instagram con un divertido vídeo que lleva más de 24 horas publicado, pero que poca gente ha logrado descifrar debido a la dificultad del idioma.

"She said she's pregnant", ("ha dicho que está embarazada") comentó una de sus seguidoras al escuchar el mensaje en su lengua madre (hebreo). La super top model ha jugado al despiste con la publicación de su noticia teniendo en cuenta que en ningún momento hace ningún gesto característico que identifique realmente que se encuentra en estado de buena esperanza.

Ver esta publicación en Instagram OOPS I did it again 🤷🏼‍♀️ @carolinalemkeberlin.il Una publicación compartida de Bar Refaeli (@barrefaeli) el 19 Jun, 2019 a las 11:27 PDT

El único ademán ha sido el de mostrar el número 3 con sus dedos. Tres, señalando que es su tercero hijo el que viene en camino. En las imágenes, Refaeli aparece junto al televisivo presentador israelí Assi Azar (40), con quien condujo la gran final del Festival de Eurovisión en Tel Aviv hace apenas un mes. La introducción del clip la hace precisamente él, que solicita a la modelo que haga alguna aclaración.

Ella espeta: "¡Estoy embarazada!". La respuesta del israelí es de lo más hilarante: "Sí que parece embarazada, la verdad. ¿De todas maneras, por qué necesita tener tres hijos?", deslizó entre bromas. El vídeo, tan informativo como jocoso, lleva el título de una canción de Britney Spears (37) Oops... I did it again! ("Ups, lo he vuelto a hacer").

Ver esta publicación en Instagram Everyday is valentines ♥️ Una publicación compartida de Bar Refaeli (@barrefaeli) el 19 Feb, 2019 a las 3:28 PST

En septiembre 2015, Bar Refaeli contrajo matrimonio con el empresario israelí Adi Ezra (44), propietario de un grupo comercial de alimentación. Fue una ceremonia por todo lo alto y llena de polémica, ya que los novios llegaron a pedir a las autoridades el cierre del espacio aéreo sobre el hotel durante nueve horas la noche de su boda.

Aunque en un primer momento el gobierno israelí concedió este permiso a la pareja, finalmente el ministro de Transporte, Israel Katz, dio marcha atrás y garantizó que el espacio aéreo no se cerraría: "El cielo de Israel pertenece a todos sus ciudadanos", aseguró garantizando que en Israel existe un "trato igualitario" para todos. Junto a Ezra, tiene dos hijas: la primogénita, Elle (2), nacida en agosto de 2016; y la segunda Liv (1), que nació en octubre de 2017.

