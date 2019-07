Catarsis final: los conflictos que protagonizarán el último debate de 'Supervivientes'

Este domingo tendrá lugar el debate final de Supervivientes 2019, una última gala en la que todos los concursantes, salvo las vetadas Azúcar Moreno, se reencontrarán en plató para hacer balance del concurso y, sobre todo, para zanjar todas las polémicas pendientes que han tenido lugar en estos tres meses de concurso.

Lo cierto es que algunos de los conflictos de la edición darían para extender el programa unas cuantas galas más, pero en las cuatro horas que durará la última entrega dará tiempo para abordar algunas de las batallas más sonadas.

1. Las sombras de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja en 'Conexión Honduras'. Mediaset

La tonadillera ha sido la gran estrella de la edición y, evidentemente, los focos no va a dejar de apuntar hacia su persona en la última gala. Isabel Pantoja (62 años) ha tenido grandes conflictos durante su paso por el concurso y uno de los compañeros que más duramente la ha atacado ha sido Colate (47), quien sembró la sombra de la duda sobre ella asegurando que a partir de su amago de abandono a la cuarta semana "empezaron a pasar cosas extremadamente serias", unas artimañas que, según añadía, "nadie las ha visto porque ha sido fuera de cámaras". ¿Desvelará Colate la estrategia secreta de Isabel Pantoja?

Otro de los grandes asuntos pendientes de la folclórica es su enfado con Mónica Hoyos (42) por haberla insultado. "Cuidado con la Pantoja", le advertía al oído el primo de la ex de Carlos Lozano (56) cuando llegaba a plató. Y no es para menos, pues la de Cantora está muy dolida y el ritmo vertiginoso de la gala final no permitió tratar el asunto. Además, Albert (29) o Carlos Lozano son otros compañeros con los que la cantante ha tenido grandes conflictos en la isla que, seguramente, serán recordados el domingo.

2. Los celos de Violeta

Violeta tras su abandono forzoso. Mediaset

Todo era amor y piropos en el reencuentro entre Violeta (25) y Fabio (29) después de que éste llegara a plató. Pero lo cierto es que la valenciana lo ha pasado muy mal viendo el concurso de su novio desde Madrid, especialmente por los celos hacia Mahi (29).

El italiano confesaba ante Mónica Hoyos que Mahi era, en su opinión, la ganadora moral del concurso "por evolución, por cambio físico y por cómo todos se han llevado con ella". Este comentario inocente desataba la ira de Violeta en plató: "Pues nada, todos 'Ganar Mahi' y ya está", ironizaba. Por si fuera poco, la notable "alegría" de Fabio al reencontrarse con la pirata abandonada en Cayo Paloma aumentó aún más los celos de la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa: "Habrá que preguntarle cuando vuelva", afirmaba enfadada.

3. La tristeza de Chelo

Chelo García Cortés en el plató de 'Supervivientes'. Mediaset

Puede que el debate final haga un crossover con Sálvame para tratar los asuntos más complicados en torno a la participación de Chelo García Cortés (67). Y es que sus conflictos más sonados no han sido dentro del concurso: la decisión de su mujer de no ir a visitarla y las críticas a sus compañeras María Patiño (47) y Gema López (48) han provocado un auténtico cisma que ha acabado en pocos días con la aparente fortaleza de la colaboradora: "Estoy muy agobiada", le confesaba entre lágrimas a su compañera Lydia Lozano (58) en los pasillos de Mediaset.

4. El futuro de Omar en Cantora

Omar Montes abraza a Isabel Pantoja. Mediaset

El ganador de Supervivientes 2019 ha entablado una excelente relación con la que fuera su suegra. Sin embargo, su ex novia no se muestra nada feliz con esta nueva amistad. Chabelita (23) no parece dispuesta a que su madre abra las puertas de la finca a su ex novio y la gran incógnita ante esta encrucijada es: ¿Invitará Isabel Pantoja a Omar (31) a su cumpleaños?

La tonadillera ha demostrado que sus hijos son lo más importante y, de momento, ha decidido vetar a su amiga Aneth para evitar un conflicto con su hijo, Kiko Rivera (35), quien no soporta a la peruana. El tiempo dirá si toma la misma decisión con Omar.

5. La soledad de Mónica Hoyos

Mónica Hoyos en su entrevista. Mediaset

La quinta clasificada del reality no se tomó nada bien la celebración de sus compañeros al saber que ellos eran los finalistas. Un gesto de mal perder que Jorge Javier Vázquez (48) criticó en directo. Además, la entrada de Mónica en plató no fue demasiado triunfal, pues ninguno de sus compañeros decidió levantarse a recibirla. LA concursante confiesa que la experiencia le ha servido para ser mucho más fuerte y llegar a Madrid para comerse el mundo pero, ¿se lleva algún amigo de Supervivientes?

6. Los mejores momentos

Los concursantes lo dieron todo en la barbacoa de Isabel. Mediaset

No todo iban a ser malos rollos. Tres meses de convivencia en una isla perdida en medio del Caribe dan para mucho y los concursantes han tenido grandes momentos dignos de recordar: el desenfreno en la barbacoa de Isabel Pantoja, la "cabritilla" Mahi, el tanga de Albert y los infinitos cantes y bailes que han hecho la vida en los Cayos Cochinos un poco más amena. Un broche de oro ideal para cerrar la que ya es oficialmente la edición más vista de la historia de Supervivientes.

