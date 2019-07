Omar Montes, flamante ganador de 'Supervivientes 2019'

Omar Montes (31 años) ha sido el ganador de Supervivientes 2019 tras una final de infarto en la que el cantante y exyerno de Isabel Pantoja (62) se ha batido en duelo con Albert Álvarez, a su vez uno de los grandes preferidos por la audiencia. Finalmente, se ha alzado con el premio de 200.000 euros al convencer al 53,7 por ciento de la audiencia que lo ha votado en un ring bastante reñido, pues Albert ha conquistado al 46,3 por ciento de los espectadores del programa selvático.

Lo cierto es que la victoria de Omar ha sido totalmente inesperada, tanto para el público como para el propio presentador del programa, Jorge Javier Vázquez (48), quien le hacía ver minutos antes de conocer la resolución que no apostaba nada por su supervivencia en Cayos Cochinos. "La verdad es que ni yo tampoco", reconocía el cantante. No obstante, la audiencia ha valorado positivamente su paso por la isla. Pese a que había quedado el último en la penúltima prueba ya en Mediaset, y cuando todo parecía que le había allanado el terreno a sus compañeros, la victoria se ha puesto de su lado en el último momento.

Jorge Javier junto a Omar y Albert minutos antes de desvelar el nombre del ganador. Mediaset

Cabe destacar en este punto que el cantante ha demostrado con su paso por Honduras que es un gran superviviente y que tiene entidad propia, más allá de ser la expareja de Isa Pantoja (23). Líos amorosos aparte, Omar no solo ha limpiado su imagen en el reality, sino que ha forjado una bonita amistad con Isabel Pantoja. Así las cosas, no ha necesitado explotar su intimidad ni recordar a su ex para generar contenido. Al contrario que Chabelita, que cada cierto tiempo rentabiliza su vida vía exclusiva, el artista ha tirado de humor, compañerismo y supervivencia para llegar hasta el final.

Durante los 84 días de supervivencia Montes ha demostrado que es inteligente y un hondureño más. No en vano, ha tenido la habilidad para ganarse a cualquiera sin que la otra persona se dé ni cuenta. Sin duda, su mayor logro en este aspecto ha sido entablar una estrecha relación con su exsuegra. Como el más dócil pescador, Omar tiró de paciencia para atrapar a la folclórica en sus redes: humor, cantes y un incondicional apoyo en los malos momentos fueron el cebo perfecto. Pese a ello, el chico ha sabido dosificar magistralmente su "bienquedismo" para que nadie le pueda acusar de pelota. Y es que las estrategias bien llevadas a la práctica siempre son las ganadoras.

Eso sí, no todo ha sido bonhomía, como el caso de Mahi. Omar, cuando ha tenido que enfadarse, lo ha hecho. El culebro -como se denomina a sí mismo- no ha tenido reparos en enfrentarse a algunos de sus compañeros cuando ha sido necesario: acusó a Colate (47) de imponer sus normas, reprochó a Dakota (27) su poca implicación en las tareas y llamó a Isabel Pantoja en la Palapa "poco agradecida y mandona".

En definitiva, ha participado en los conflictos cuando ha sido necesario y no se ha quedado rezagado a la hora de mostrar su opinión sobre el resto de supervivientes. Por si estas cualidades no fueran suficientes, el de Pan Bendito ha abierto su corazón cuando ha tenido que hablar de su familia, ha alegrado la isla con sus expresiones y su chispa natural y, además, ha demostrado ser todo un superviviente tanto en las pruebas como en la pesca. Nada se le ha resistido. Por todo ello, Sofía Suescun (23) -la ganadora del reality en 2018- le ha entregado el premio. El iluminati ha hecho historia.

[Más información: Así se han ganado los cuatro últimos supervivientes su puesto en la final]