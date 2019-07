Así se han ganado los cuatro últimos supervivientes su puesto en la final

La edición más vista de la historia de Supervivientes 2019 llegará el próximo jueves a su final después de tres meses de dura convivencia en los Cayos Cochinos de Honduras. Con la expulsión de Mónica Hoyos (42 años) en la última gala, Fabio (29), Omar (31), Mahi (29) y Albert (29) se convertían en finalistas y protagonizarán juntos uno de los grandes momentos de la final: la llegada en helicóptero a las instalaciones de Mediaset España.

En 12 semanas de aventura, los cuatro últimos supervivientes han dado infinitos momentazos y, cada uno a su manera, han sabido ganarse su permanencia hasta la última gala.

1. Mahi Masegosa

Mahi en Playa Cabeza de León. Mediaset

La diseñadora partía como una de las grandes desconocidas para el público, aunque con un importante plantel de fans a los que había conquistado con su carácter dicharachero durante su participación en Maestros de la Costura en TVE.

Con su llegada a Honduras, la audiencia no tardó en darse cuenta de que su imagen extravagante contrastaba con su carácter inocente y humilde. La granadina, que antes de dar el salto a la fama trabajaba en la gasolinera de sus padres, poco a poco se fue desprendiendo de las pestañas, el maquillaje y las pelucas para mostrar una versión mucho más adecuada a un concurso de supervivencia extrema: con la cara lavada y su rizada melena al viento. Y ese, precisamente, ha sido el gran aprendizaje de la concursante, tal y como ella misma confesaba al reencontrarse con su maleta: "Lo estético no tiene tanta importancia, aunque yo me dedique a ello, me he dado cuenta aquí de las cosas que realmente necesito".

Además de su evolución, Mahi ha protagonizado divertidísimos momentos con su peculiar sentido del humor. Una figura nada típica en Mediaset que ha conseguido ser una de las candidatas para suceder a la siempre polémica Sofía Suescun.

2. Albert Álvarez

Albert después de ser rapado. Mediaset

La segunda oportunidad televisiva de Albert nada ha tenido que ver con sus inicios. El deportista de élite se estrenaba como pretendiente de Mujeres y Hombres y Viceversa en 2017, sorprendiendo con su atractivo físico y su fuerte carácter. En Honduras, el joven ha sido uno de los más implicados en la supervivencia y se ha coronado como auténtico rey de la pesca, llegando a capturar hasta 14 ejemplares en un solo día.

Además, Albert ha seguido haciendo gala de su temperamento y se ha enfrentado hasta a la mismísima Isabel Pantoja sin que le tiemble el pulso. Un paso por el reality del que él se muestra muy orgulloso: "Me voy sabiendo que soy una persona trabajadora, luchadora, que lo da todo, fiel a mis principios y me marcho siendo un poco más humano", confesaba en su reflexión final antes de abandonar la isla.

3. Fabio Colloricchio

Fabio consiguió la primera plaza en la final. Mediaset

El argentino era totalmente anónimo para la audiencia española. Lo único que se sabía de él es que había participado en la versión italiana de Mujeres y Hombres y Viceversa y había trabajado como modelo para grandes marcas como Armani o Yves Saint Laurent. Sin embargo, pronto consiguió ganar protagonismo en el concurso gracias a su acercamiento a Violeta, quien acabó rompiendo en directo con Julen al reconocer lo innegable: ella y Fabio tenían algo más que una estrecha amistad.

Las románticas (y tórridas) escenas con Violeta, además de su gran habilidad en las pruebas y su participación en los conflictos, le han llevado directo a la gran final.

4. Omar Montes

Omar Montes en su 'Diario de abordaje'. Mediaset

"¿Tú qué te crees, Daddy Yankee o Juan Magán?". La pregunta irónica de Isabel Pantoja pasará a la historia como una de las citas célebres de Supervivientes 2019. Pero lo cierto es que Omar no ha necesitado imitar a ninguna gran estrella para hacerse con el cariño de la audiencia y de la propia tonadillera, que ha acabado rendida a sus encantos: "Lo amo, lo quiero como a un hijo", confesaba Isabel en su entrevista final.

Omar supo dejar en un segundo plano las recientes polémicas por su relación con Isa Pantoja, ganando protagonismo por sí mismo con sus ocurrencias y su sentido del humor. El chico que grita "¡Soy un Séneca!" para celebrar que ha pescado ha conseguido instaurar en la isla su original idiosincrasia del "camelo" y el "roneo". Puro carácter "illuminati" que le ha otorgado un puesto fijo en la final.

