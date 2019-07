Carlos Sobera confiesa cómo ha sido su debut presentando realities

Carlos Sobera (58 años) se despidió el pasado martes de Tierra de Nadie después de casi tres meses al mando del programa. Lo cierto es que el presentador ha sido todo un descubrimiento en estos terrenos tan difíciles de manejar, ya que son programas completamente distintos a los que suele hacer habitualmente, pero ha demostrado tener profesionalidad y valía suficiente para enfrentarse a todo tipo de situaciones.

Sobera también ha querido explicar cómo ha sido para él trabajar en su primer reality: "Lo que destacaría es que me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho y luego lo bien que me ha recibido la gente. Los compañeros de plató, y lo bien que me he integrado entre ellos. Ha sido de una manera natural, me he sentido tan a gusto que parecía que lo había hecho siempre y eso se lo tengo que agradecer al público y a los compañeros", confiesa.

Carlos Sobera el la presentación de 'Tierra de nadie'. Gtres

El presentador asegura una de los momentos más duros para él, fue cuando tuvo que convencer a Isabel Pantoja (62) para que no abandonase el concurso durante la segunda semana: "Ha sido duro. Yo fui el primero en tratar de convencerla de que no podía irse de la isla en la semana dos. Ella quería irse cuando se fueron las Azúcar Moreno, fue un momento duro porque estábamos al principio del concurso y si se llega a marchar de allí hubiera hecho un roto importante" confiesa Carlos Sobera. "Fue muy razonable, enseguida comprendió la situación y se adaptó. ¡Fíjate! si no llega a ser por la enfermedad, hubiera llegado a la final perfectísimamente, concluye.

Tanto es así que en las redes sociales se ha podido apreciar durante estos tres meses de Supervivientes 2019, lo contenta que estaba la gente con que alguien como él presentase las galas de los martes. Su naturalidad y espontaneidad en cada momento ha conquistado a la audiencia que día tras días ha estado siguiendo el concurso de Telecinco.

