Violeta ('Supervivientes') ingresa en el hospital

Malas noticias para Violeta Mangriñán (24 años). La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no ha tenido un concurso fácil en Supervivientes 2019, ya que hay que recordar que tuvo que abandonar el reality por los problemas que tenía en la vesícula.

Con mucha pena y tristeza la exnovia de Julen se tenía que despedir de todos sus compañeros y de la organización del programa, además dejaba allí su gran apoyo en la isla, Fabio, del que se ha enamorado. Desde que está en España se la ha podido ver en los diferentes platós de Telecinco hablar no solo de su concurso sino también del de sus compañeros.

El 'Insta Stories' de Violeta.

En cuanto al tema de sus problemas en la vesícula, el motivo por el que tuvo que abandonar el programa era porque si se le empeoraba la situación, no le podían intervenir allí. Por eso los médicos decidieron que lo mejor era que regresara a España. Una vez en terreno español, le han dado cita para llevar a cabo la operación aunque le advirtieron que si tenía algún agravamiento, le tendrían que operar de urgencia. Ahora, Violeta ha sorprendido a todos sus seguidores con una fotografía que ha subido en sus historias en su perfil de Instagram. En ella se puede ver cómo la concursante está tumbada en una camilla del Hospital y establece el siguiente texto: "Mi sitio fav jeje" y es que lo cierto es que la extronista no sale de los centros de salud. Lejos de explicar a todos sus fans por qué se encontraba allí, la exconcursante no ha vuelto a publicar nada. De esta forma habrá que esperar a que Violeta cuente qué es lo que le ha ocurrido para tener que ingresar de nuevo.

Su abandono forzoso

Carlos Sobera (58) anunciaba la triste noticia en Supervivientes Tierra de Nadie: Violeta debía abandonar definitivamente la isla de Honduras. Tras ser evacuada de los Cayos, Sobera le comunicaba en directo a la madre de Violeta, y a toda España, la decisión última del programa: "Estamos muy pendientes de Violeta y no son buenas noticias las que llegan. Según el último parte médico, Violeta debe abandonar el concurso".

Ante la cara circunspecta de su progenitora en plató, Carlos quiso calmarla: "Estamos en contacto en todo momento con ella, está con continua vigilancia, pero tiene que viajar a España para tratarse convenientemente, con recursos que solo están allí". Rota de dolor, fue la propia Violeta quien hizo ver a los espectadores, y a sus compañeros, la razón de su despedida: "Tengo un problema de vesícula".

Una vez en España, la propia Violeta aclaró: "La cosa tiene que ir mejorando un poco, ahora mismo está inflamado y un poco infectado pero, si no pasa nada, me la quitan en unos meses y si la cosa va mal me la tienen que quitar de urgencia, que espero que no sea así", confesaba la exconcursante. Ese momento parece que ha llegado.

[Más información: El impactante cambio físico de Violeta en los últimos dos meses]