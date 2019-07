Pilar Rubio muestra su segundo traje de boda: un mono rojo brillante de patinadora

A pesar de que hace ya casi 20 días que Pilar Rubio (41 años) y Sergio Ramos (33) se dieron el 'Sí, quiero', todavía se sigue hablando de este enlace que tanto ha supuesto para los millones de seguidores de ambos. Lo cierto es que la reportera fue muy criticada -al menos por un sector- por su primer vestido de novia, ya que la acusaban de no ser apropiado para la Catedral de Sevilla, pero lo cierto es que ella estaba encantada con su diseño, una obra creativa que mostraba su personalidad. Y de igual manera ocurrió con el segundo traje nupcial, que dejó sorprendidos a todos los privilegiados invitados que asistieron a la gran fiesta en la finca La Alegría SR4. Este jueves toda España descubre el misterio.

Pilar Rubio ha querido compartir con todos sus seguidores una fotografía de la celebración tras la ceremonia religiosa y es que todavía no había más que alguna descripción imprecisa de alguno de los invitados sobre la vestimenta que eligió la colaboradora de El Hormiguero para la ocasión fiestera. En la instantánea se puede ver cómo los recién casados y su entorno estaban disfrutando y divirtiéndose con las innumerables sorpresas que inundaron aquella noche, pero lo que más ha llamado la atención es el estilismo de Pilar: un mono rojo ceñidísimo, al estilo Jennifer López (49) o propio de patinadoras o gimnastas, con pedrería incrustada, escote pronunciado y una capa de tul.

"Siempre te dije mi amor, Sergio Ramos, que si algún día nos casábamos, yo iría de rojo. And HERE I GO!!! Una fantasía hecha realidad gracias a Zuhair Murad", ha elegido como título de la fotografía. La pieza la confeccionó el mismo diseñador de su traje de novia para la ceremonia en la catedral, y como ella misma dice, gracias al color rojo cumplió su sueño de ser una novia diferente y radical. Con todo ello, Pilar Rubio se lo pasó en grande y no hay más que ver la imagen para entender que pasó la noche bailando al son de la música, que podía ser desde la banda Europe -que se desplazó hasta allí y actuó in situ- hasta las mezclas del DJ Gianluca Vacchi -que también estaba invitado-.

