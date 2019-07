El revés más amargo de Pilar Rubio: pierde toda la información de su móvil en su luna de miel

Pilar Rubio (41 años) ha vuelto a España después de vivir una idílica luna de miel en Costa Rica junto a Sergio Ramos (33). Pero las cosas no han terminado como les hubiera gustado, y es que la colaboradora de televisión ha sufrido un accidente con su móvil al caerse al mar, y ha perdido toda la información que había en el dispositivo, incluyendo las fotografías más especiales e íntimas.

"Ya estamos de vuelta después de muchos días intentando recuperar la info de mi teléfono. Al final lo he tenido que dar por imposible, está oxidado por dentro y tiene todavía un poco de agua 😭😭😭😭 Lo que más me duele son los recuerdos personales, evidentemente, y además ya no podré enseñaros cosas que tenia ganas de compartir con vosotros sobre nuestro último viaje. Se me mojó en el mar y parece que es difícil que vuelva a arrancar...", ha escrito Rubio en sus redes sociales.

Pilar Rubio en una historia de Instagram.

Acompañada de su hijo Marco (3), ha hecho partícipes de lo sucedido a todos sus seguidores a través de un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram: "A ver, Marco, qué le ha pasado al móvil de mamá". "Se ha roto en el agua”, contestaba el pequeño. "Se me cayó al mar y por eso he estado muchos días sin podré subir nada. Pero lo peor ha sido perder las fotos de mis bebés", lamentaba. Muchos han sido los intentos de Pilar Rubio para recuperar la información, pero por el momento no lo ha conseguido, algo que le produce mucha pena y tristeza, ya que el dispositivo albergaba contenidos importantes para su familia.

Un viaje para recordar

La pareja aprovechó su estancia en Costa Rica para sacar su lado más aventurero y deportista. Una de las primeras experiencias a las que se apuntaron fue tirarse en tirolina, y después sorprendieron realizando algo similar al puenting con la selva tropical de fondo. Después disfrutaron de la adrenalina de las motos de agua, y fueron testigos de cómo los delfines saltaban entre las aguas del mar Caribe.

En medio de estas aventuras, el pasado martes los recién casados vivieron el terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Ritcher que asoló Costa Rica. La Red Sismológica Nacional de Costa Rica indicó que el temblor se produjo a las 23:23 hora local (5:23 horas en España) con epicentro al sur de Puerto Armuelles, en Panamá. El sismo se originó a 31 kilómetros de profundidad y fue reportado como sentido en gran parte del país.

Un fenómeno natural que no les afectó en ningún momento, ya que ambos compartieron en sus redes sociales una fotografía donde se les veía sonrientes junto al mensaje: "Todo ok".

