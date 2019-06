El impactante cambio físico de Violeta en los últimos dos meses

Violeta Mangriñán (24 años) es uno de los rostros protagonistas de la última edición de Supervivientes, cuyo comienzo tuvo lugar hace 52 días. Su personalidad arrolladora, su fuerte carácter y la relación sentimental que mantiene con el modelo Fabio Colloricchio, la han convertido en una de las concursantes más polémicas y que más contenidos genera.

Casi dos meses después de saltar desde el helicóptero que le llevó hasta la isla, la extronista de Myhyv ha experimentado uno de los cambios físicos más impactantes entre todos sus compañeros. Su drástica pérdida de peso es más que visible, incluso llega a resultar alarmante para muchos usuarios que siguen a la valenciana.

El antes y el después de Violeta Mangriñan en un combo JALEOS.

Una imagen vale más que mil palabras. En la primera, se puede ver a la Violeta de antes de participar en el concurso posando en bañador, y en la segunda fotografía, a la Violeta de hace unos días. A pesar de que adelgazar sea lo normal dentro del concurso debido a los escasos alimentos que ingieren en su día a día, en su caso ha cruzado los límites, rozando la extrema delgadez.

La expectación ha llegado hasta las redes sociales, más concretamente a Instagram, donde la joven cuenta con casi 950.000 seguidores. Algunos fans -y también haters- de la concursante han manifestado su opinión tras ver algunas imágenes en las que esta aparece excesivamente delgada.

Capturas de usuarios de Instagram.

Debido, en su gran mayoría, a las duras condiciones a las que se enfrentan todos los concursantes durante su estancia en la isla, Violeta tuvo que ser evacuada el pasado jueves tras sentir unos fuertes dolores en la tripa. Lejos de aumentar la preocupación entre sus familiares, la valenciana optó por restarle importancia: "Quiero tranquilizar a mi familia y a la gente que me quiere. El médico, la organización y los miembros de este equipo me han tratado muy bien y estoy esperando los resultados para saber si puedo continuar o no. Yo quiero. Yo salté a esos Cayos en un helicóptero y quiero volver de la misma manera", explicó.

Además de adelgazar de forma natural, antes de embarcarse en su aventura hondureña la valenciana optó, para mejorar su rostro, por someterse a una cirugía: la bichectomía. Violeta pasó por el quirófano con el fin de eliminar el exceso de grasa en sus mejillas. Con ella dijo adiós a sus mofletes y empezó a lucir un rostro mucho más perfilado y afilado.

Promesa en el mundo de los realities

Violeta Mangriñán en una imagen de redes sociales.

Violeta se dio a conocer en el programa del amor más famoso de la televisión, Myhyv, actualmente presentado por Toñi Moreno (46). La primera vez que apareció en el plató de Telecinco fue para pretender a Albert Barranco. Más tarde, el programa vio su potencial y le dio la oportunidad de tener su propio trono, que vivió con muchas subidas y bajadas, y que abandonó para mantener una relación con Julen fuera del programa.

Sí, al mismo chico al que un año después ha dejado en directo desde Honduras delante de millones de espectadores para dar una oportunidad Fabio, concursante italiano que en la actualidad ocupa su corazón.

Pero su andadura en televisión no acabó en el conocido como 'trono' de Myhyv. La cúpula del programa decidió darle su silla como asesora del amor, labor que ha estado desempeñando hasta unos días antes de entrar en Supervivientes, concurso que ya tanteó durante la pasada de edición, apareciendo en algunos debates como colaboradora.

