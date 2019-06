La gala del pasado jueves en Supervivientes se podría resumir como una de las que ha generado más idas y venidas de concursantes en esta edición. Uno de los detalles más llamativos que ocurrieron tiene como protagonista a Violeta (24 años). Desde que el programa conectó en directo con la isla al principio de la gala, la joven manifestó una sensación de malestar que se reflejaba en su cara. Minutos después desaparecía del grupo de concursantes y se confirmaban los peores augurios.

Sin que nadie diera explicación alguna, los espectadores se quedaron perplejos ante una Violeta prófuga que, por más tiempo que pasaba, seguía sin aparecer. Finalmente la presentadora, Lara Álvarez (33), comunicaba antes de la prueba de líder el motivo de la ausencia de la concursante: "Tengo que contaros lo que ocurre con Violeta. No la estáis viendo con el resto de los concursantes porque la estamos poniendo suero en estos momentos". A continuación, pasaba a detallar su estado de salud: "Tiene la tensión baja, muy baja. El médico la está atendiendo. Vamos a ver qué ocurre y cómo reacciona de aquí a una hora".

Violeta en 'Supervivientes' Mediaset

Estas palabras tranquilizaron a muchos, aunque no a la hermana y defensora de Violeta en plató, Lila Mangriñán, que manifestaba su preocupación en el rostro. "Si hubiera que sacar a Violeta de la convivencia, os lo comunicaríamos", explicaba Lara para relajar la tensión, "Pero ella continuaría en el concurso, es decir, sería una de las nominadas que optan al televoto exprés para ser salvada o no por la audiencia". Tras esto, arrancaron la prueba de líder que consistió en un reto de apnea -aguantar bajo el agua sin respirar el máximo tiempo posible-, de la cual Omar Montes (30)ha salido victorioso y, por tanto, inmune de la semana.

Intuían que al terminar la prueba, habría pasado suficiente tiempo para que Violeta se recuperase, pero al no ser así Lara tuvo que intervenir de nuevo para explicar la decisión tomada por el programa: "Me gustaría comunicaros algo en casa y también a los supervivientes para que estéis tranquilos. Violeta ha sido apartada temporalmente de la convivencia. El equipo médico lo ha decidido así. Quiero deciros que no es nada grave, que la familia no esté preocupada".

Lara Álvarez y Lila Mangriñán en directo Mediaset

Desde ayer y hasta que el médico le de el alta, la enferma seguirá una estricta dieta y descansará en el hotel de la organización. Eso sí, por esto no pierde su derecho a concursar. Sigue siendo participante de Supervivientes 2019. "Así que chicos, no os preocupéis", resumía la presentadora desde Honduras, "que está todo bajo control y no es nada grave".

