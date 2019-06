Aitana: “Acabo entrando en casi todas las noticias que me mencionan”

Spoiler. Esa palabra, tan usada por los amantes de las series de televisión, ha cobrado una nueva dimensión en el ámbito musical desde que el pasado viernes se puso a la venta el nuevo disco de Aitana (19 años), que lleva por nombre ese anglicismo. La joven artista (19 años) saltó al estrellato tras su participación en OT, pero ahora da sus pasos iniciales en la carrera musical con la publicación de su primer LP.

Una visita así cambia todo, incluso para un programa como El Hormiguero, acostumbrado a recibir invitados de altura. Por eso, Pablo Motos (53) no dudó en pedir al público "por favor pido una ovación, que se caiga esto, una ovación para Aitana". A la exconcursante de OT le pareció increíble estar en el talk show: "Soy tan fan de este programa que estoy muy nerviosa, me estoy liando, no sé qué hago aquí", acertó a decir nada más entrar en el plató.

Aitana ha presentado su primer disco en solitario en 'El Hormiguero'.

La primera pregunta de la esperada entrevista tenía que ver con el nombre del disco. Motos comentó a su invitada si le habían fastidiado alguna serie de televisión: "En realidad no me han jodido series. No he visto Juego de Tronos, no sé todavía por qué. Sé que a la gente le joden mucho los spoilers. El primer EP se llamó Trailer y quería que hubiera una continuidad. Además spoiler es algo que quieres guardar de ti", definió.

El primer single es Nada sale mal, del que la catalana defiende que "puede tener muchas visiones". "La primera lectura es que nada sale mal, arriésgate". En relación a esta opinión, Pablo Motos preguntó a Aitana si es de valiente, a lo que la invitada respondió con un contundente: "¿Tú eres cobardica, Pablo?". El presentador no se amilanó y contestó que "llevo 26 años con mi pareja". Para la artista eso "es precioso". "Mis padres también llevan el mismo tiempo y me parece genial".

Respecto al vídeo que acompaña a esta canción, Pablo Motos comentó que "hay dos tipos de videoclip, los que se hacen con dinero y los otros. Este tiene muy buena factura". Para Aitana, la grabación fue de lo más divertido: "Me lo pasé muy bien. Fue más ameno que otros en los que estoy solo". En ese momento, el presentador de El Hormiguero le vaciló con una valoración: ¿Cómo podía valorar eso si no ha grabado demasiados vídeos? "He hecho cinco", destacó Aitana.

El puente aéreo

Más allá de su faceta musical, la entrevista viró hacia la parte más personal de la cantante. Por ejemplo, Motos quiso saber si se había adaptado bien ya a la capital. "Sí, Madrid me encanta, me está acogiendo increíble. Soy más independiente, me estoy dando cuenta de esto. No tengo quien me haga la comida". Por eso, el presentador quiso saber si abusaba mucho de la pasta en su dieta. "Muchos días como macarrones, aunque a veces me hago ensalada de garbanzos", reconoció entre risas.

Aunque asegura haber hecho "más videoclips que recetas", la de San Clemente de Llobregat se atrevió con una receta. "Me sale muy bien un plato en el que pones pechuga de pollo troceada". Justo en ese instante, Petancas y Barrancas interrumpieron para poner en un aprieto a la invitada, preguntándole si hervía o freía el pollo. Aitana aseguró que lo echaba a la plancha, entonces las hormigas le dijeron que eso era hervirlo. La artista cayó en la trampa y dijo que tenían razón. Motos salió al rescate y pidió a Petancas y Barrancas que no alimentaran la confusión, lo que sirvió para que la ex de OT acabara de explicar la receta: "Luego echas nata con un poco de ajo y perejil, aceite y champiñones. Es muy sano".

Aitana Ocaña ha confesado que se está adaptando a la perfección a Madrid.

Después del inciso culinario, Aitana aseguró que llama a sus padres todas las noches y que sigue adaptándose a los daños colaterales de la fama: "Si leo algo que creo que no es verdad entro, si no… bueno, en realidad acabo entrando en casi todas. No me enfado mucho, aunque a veces el titular es un gancho para que entres".

Entrando en ese terreno, Pablo Motos preguntó a su invitada sobre si se cortaba en algo, invitándole a que contara la anécdota de la pezonera. "A veces, cuando no tengo mucho tiempo, me pido un Glovo y me traen a casa cosas. En ocasiones voy sin sujetador pero ese día quería ponerme pezoneras. El chico que llegó me conocía y me dio un poco de vergüenza". Cuando parecía que no podía contar nada más curioso, la cantante se descolgó con la siguiente declaración: "A veces me pongo celo o tiritas".

Volviendo a su lado más artístico, Aitana recordó que "la gira la empiezo el 22, tengo muchas ganas. Ahora estoy preparando el show, me estoy rodeando de gente increíble, se están comportando muy bien y espero que guste". Ese tour le pillará justo en su vigésimo cumpleaños, una fecha muy señalada para la que pide que "vengan mis amigos de Barcelona".

