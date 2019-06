El proyecto que Teresa Campos está preparando mientras regresa a la televisión

Hace unas semanas María Teresa Campos (77 años) se reencontraba con Toñi Moreno (45) en el programa Un año de tu vida, de Canal Sur. Además de lo que significaba ese cara a cara entre ambas tras tiempo sin hablarse, hubo un detalle que deslizó la que fuera 'reina de las mañanas' que hoy cobra especial relevancia. Campos insinuó, hablando de su polémica salida de Mediaset, que no descartaba escribir un octavo libro narrando todo el proceso por el que había pasado desde el cierre de Qué tiempo tan feliz.

Ahora, JALEOS ha podido conocer que esa idea no sería tan abstracta y que María Teresa no descarta -"es más, siempre lo ha manifestado"- darle forma, sin prisa pero sin pausa, a esa catarsis literaria en la que pondrá en orden sus últimos años, en los que como ella misma ha definido "no veía la hora" de que se le acabara el contrato con Telecinco. Con el objetivo de conocer la verdad, este periódico se ha puesto en contacto con el entorno de la malagueña. ¿Es verdad que está escribiendo un libro?, se interpela.

Teresa Campos en la presentación de su último libro en 2014. Gtres

Una persona cercana a Teresa aclara al punto que "de momento un libro como tal no, porque ella no ha hablado con ninguna editorial todavía ni nada, pero sí está escribiendo. La verdad es que ella nunca ha dejado de escribir y sé que en los últimos tiempos está ordenando su vida de esa forma". Se apunta que a María Teresa "le apasiona escribir" y teniendo en cuenta que en los últimos años ha tenido demasiado tiempo libre "se ha convertido en un pasatiempo"

Pero, ¿escribirá sobre su salida de Telecinco?, se insiste. "Teresa tiene ganas de aclarar lo que pasó realmente con su no renovación, pero, ojo, no para hablar mal de Paolo Vasile (66). Lo que quiere es contar lo que nunca ha contado, por ejemplo, la polémica cancelación de Qué tiempo tan feliz", se apostilla. ¿Habrá tomado forma para el mes de octubre, fecha de su vuelta a la tele, esa suerte de libro? ¿Lo editará Planeta, como sus últimas publicaciones? Tiempo al tiempo.

Teresa y su reunión secreta en Canal Sur

María Teresa en montaje JALEOS con las instalaciones de Canal Sur.

Cuando María Teresa grabó con Toñi Moreno no solamente visitó las instalaciones de la cadena para reencontrarse con la que un día fuera su pupila. Según pudo conocer JALEOS, ese día María Teresa lo aprovechó "para reunirse en persona" con la cadena autonómica. Y es que, se deslizaba "que Teresa está cerrando un inminente nuevo proyecto en Canal Sur".

Tal y como se apuntó, Teresa "lleva semanas" atendiendo llamadas de la cadena andaluza y el proyecto se encuentra "avanzado". En esa reunión secreta -nada ha trascendido al respecto salvo las enigmáticas palabras de Campos en Un año de tu vida con las que aseguraba que "ese proyecto está en proyecto"- se hablaron más concretamente de los pormenores de ese programa de televisión que la volvería a poner bajo el ansiado foco de las cámaras.

Además, este medio pudo conocer que María Teresa quiere un programa "variado y, sobre todo, uno en el que reine la música", como ya hiciera en 2011 en Canal Sur con Nacidas para cantar. Sin conocer su viabilidad final, este proyecto televisivo es al que se referían Campos y Toñi Moreno en Un año de tu vida. La malagueña aseguró que todo "se encuentra en fase avanzada" y que la construcción de la idea "está en proyecto".

