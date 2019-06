Terelu Campos, sobre 'Sálvame': "Mi cabeza y mi corazón todavía están ahí"

Unidas ante la adversidad, las hermanas Campos no se han separado desde que ambas decidieran poner punto final a su etapa en Sálvame. Así, Carmen Borrego (52 años) y Terelu Campos (53) viajaban a Sevilla para que la mayor de las hermanas participase en el programa de Toñi Moreno (45), Un año de tu vida.

Como hiciera María Teresa Campos (77) la semana pasada, Terelu abrió su corazón a la presentadora de Canal Sur y trató uno de los temas más delicados de su etapa profesional: su despedida de Sálvame. Tras nueve años en antena, la hija de María Teresa decidía abandonar su trabajo al sentirse superada por los últimos acontecimientos.

Terelu en el programa de Toñi Moreno Canal Sur

El tartazo de Payasín a su hermana Carmen y la falta de apoyo de sus compañeros le llevaban a tomar esta drástica decisión. Triste y melancólica, Terelu reconocía que aún tenía "mucho pozo de tristeza". Y es que, considera: "Sálvame me ha dado mucho, pero, honestamente, creo que yo también le he dado mucho a Sálvame".

Una marcha repentina en la que no se descarta un regreso: "Todavía mi cabeza y mi corazón, pero, sobre todo mi cabeza, está ahí", haciendo referencia al programa estrella de las tardes de Telecinco. Así las cosas, Terelu se siente muy orgullosa "de las cosas que he aprendido durante esos más de 9 años, de las cosas buenas por las que he pasado y hasta de las malas".

En el programa habló sin tapujos de lo mucho que le ha costado a su madre reconciliarse con Toñi Moreno, después de que ella tomara las riendas de Qué tiempo tan feliz, hasta entonces presentado por María Teresa. "Dos años nos ha costado", aclaraba Moreno.

La de Sanlúcar de Barrameda ha compartido con Terelu las intentonas de acercamiento a la matriarca de las Campos. Uno de ellos, en sus palabras, fue en la presentación del libro de Risto Mejide (44). "Me acerqué a saludarla y le dije "María Teresa, ¿me das dos besos?". Cuenta que esta le respondió: "Yo soy muy de besos". No obstante, la situación no fue a más.

En el punto álgido de la conversación, Moreno no ha podido resistirse y le ha interpado directamente a Terelu sobre el famoso bloqueo en el móvil de su madre: "La pregunta es muy clara y directa: ¿Quién me bloqueó en el móvil de María Teresa?". A lo que Terelu ha respondido serena: "Yo creo que ninguna de las dos, y no es por echar balones fuera". Entonces, Toñi ha hecho sus cábalas: "Me bloqueó porque ella dio la orden para que me rematara". Pese a esa tensión, parece que los rencores, con el tiempo, van quedando atrás.

[Más información: La reunión secreta de Teresa Campos en Canal Sur: sus condiciones para volver a presentar]