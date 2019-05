Terelu abandona 'Sálvame' y deja al descubierto sus graves problemas económicos

Terelu Campos (53 años) ha abandonado Sálvame para siempre. La que fuera presentadora estrella de Telemadrid tenía una cuenta pendiente con La Fábrica de la Tele, la productora del programa, tal y como adelantó JALEOS en exclusiva, y este sábado asistió para saldarla.

Muchos espectadores repararon en que la estrella de Terelu no era la misma en tanto que la producción de Deluxe relegó a Campos a lo que se conoce en el argot profesional como una tercera silla. Es decir, en el orden natural del programa la ubicaron por detrás del PoliDeluxe de Loly Álvarez (50) y del testimonio de Rafa Mora (36) sobre el idilio entre Tony Spina (30) y Makoke (49).

Terelu en su última entrevista en 'Deluxe'.

No se presentaba una noche fácil para Terelu. En el set íntimo junto a Jorge Javier Vázquez (48), Terelu explicó los motivos de su marcha: "Me voy porque no era capaz de continuar, las cosas son mucho más sencillas". Además detalló que "los últimos siete meses de mi vida han sido muy duros (...) Si en mi mano está quitarme ese sufrimiento, voy a hacerlo y, además, creo merecerlo". Y continuaba: "Ha llegado un punto en el que no soy capaz de continuar en Sálvame. He sido muy feliz los años de Sálvame. En estos nueve años y tres meses he relativizado mucho, pero hay un momento en que eso no es suficiente. Quiero ser egoísta por una vez en la vida. Quiero darme el gusto de priorizarme, de ser yo lo primero ahora mismo".

La hija de María Teresa Campos (77) confesó que no era una persona que tuviera demasiado apego a las cosas materiales, de ahí que si tuviera que vender su casa lo haría. De hecho, es algo ha llegado a pensar teniendo en cuenta sus graves problemas económicos. "Espero no tener que pedir ayuda económica a mi madre. Le tengo muy poco apego a las cosas materiales. Si tengo que vender mi casa la vendo y no es un drama en mi vida. Pero económicamente estoy fatal. Fatalmente".

Terelu Campos confiesa sus graves problemas económicos. Mediaset

Le da miedo su futuro profesional, pero tiene ilusión y esperanza. La mayor de las hermanas Campos confirmó la información de este diario en la que se señalaba que Telemadrid la había tentado con determinadas ofertas laborales. Además, deja claro que no abandona la televisión, sino que deja exclusivamente el programa Sálvame. "Si me llamara Ana Rosa, iría", concluyó. La entrevista más dura para Terelu Campos se cerraba con la emotiva canción Por qué te vas de Jeanette y con el abrazo infinito de sus compañeros. Aunque hubo algo que Terelu quiso dejar bien clara paro todos los espectadores y directores del universo Sálvame: "Quiero volver para el décimo aniversario de Sálvame, ¿eh? es lo primero que dije al irme".

[Más información: Telemadrid pone un cheque en blanco a Terelu para ficharla: estalla la guerra con Telecinco]