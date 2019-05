"Fuiste una cobarde" y "tú me bloqueaste en el móvil": tensión entre Teresa y Toñi Moreno

Había quienes lo soñaban y, finalmente, se ha producido: María Teresa Campos (77 años) y Toñi Moreno (45) se han visto las caras en Canal Sur, en el espacio Un año de tu vida. Bastante se había especulado sobre la expectación,y enemistad, entre ambas presentadoras y hay que decir que no han defraudado. Además de la emoción inicial entre ambas divas de la comunicación tras saludarse, la expectación ha hecho acto de presencia. "Que se siente la estrella donde quiera", ha sentado las bases Moreno.

"A mí tu visita me ha servido de régimen, se me ha cerrado el estómago", ha dejado caer, al borde de la risa, Toñi. En ese momento, la madre de Terelu Campos (53) ha respondido con la inteligencia esperada: "Siempre me preguntan que cómo estoy; estoy deseando retomar mi vida profesional. Me quiero retirar yo y no que me retire el público". En ese momento, se ha producido el primer face to face de la noche entre la doña y Moreno. ¿Qué pasó en ese momento en el que Qué tiempo tan feliz desapareció y llegó Viva la vida?

Campos junto a Moreno en Canal Sur.

Ahí tienen ustedes la respuesta, ansiada, de Teresa Campos ante una Toñi envuelta en lágrimas: "Me has fallado por cobarde, tendrías que haberme llamado en ese momento y yo te habría dicho que para que lo hiciera otra, que lo hicieras tú". Tras la confesión, Moreno hizo autocrítica: "Te molestó y yo no te lo conté, te pido perdón". A lo que María Teresa apostilla: "Yo no quería que me pidieras perdón. Sabía que en tu caso pasaría como la gaseosa, que sube mucho y luego baja. Me angustiaba y me moría de pena".

En ese punto del relato, Toñi ha recordado cómo vivió el ictus de Teresa: "No podía hablar contigo y lo pasaba muy mal" La que ha sido una de las estrellas más rutilantes de la televisión ha remachado: "No me lo dirían por mi bien". Aclarado ese malentendido, vino uno de los grandes momentos de la noche: la ausencia de María, su otrora asistenta, en el relato del ictus que padeció. En todo momento, en la actualidad, se escucha a Gustavo -mano derecha- y a Inés -una de sus asistentas- como únicas salvavidas de su salud. ¿Donde queda María, la asistenta a la que antes Teresa le debía la vida públicamente, e incluso llegó a aseverar que gracias a ella llegó con vida al hospital?

María Teresa durante el programa andaluz.

El reencuentro de Teresa y Toñi también ha servido para hablar de ese 1987 en el que la comunicadora andaluza se convirtió en 'chica Hermida'. Mari Tere, como la conoce su público andaluz, se despierta a las cinco de la mañana, y un día contrató a Toñi por cabezonería, así se lo ha hecho ver: "Un día te contraté porque no conocí a nadie con tantas narices como tú. Te senté en la mesa de sucesos porque valías para eso. Por eso te mandé a Bolivia". En lo que respecta a su vida personal, haciendo un parón, María Teresa ha querido dedicarle unas palabras a Rocío Carrasco (42), su segunda hija: "A Rocío la quiero mucho, no tiene que agradecerme nada, y espero que algún día se haga justicia con ella".

Una de las comunicadoras más potentes de este país se ha despedido dejando ver que "soy una señora mayor que ya está en su casa", a la vez que reconoce que está abierta a toda oferta que le surja. Para rematar la entrevista, Teresa ha ajustado cuentas con Toñi: "No estoy enfadada contigo". A lo que Moreno no ha desaprovechado la oportunidad de puntualizar: "¿Me has desbloqueado ya del móvil? Me bloqueaste, Teresa". De nada sirvió la estéril excusa de Campos, ¡ha habido bloqueo del teléfono? "Yo no sé hacer eso", balbuceó, poco creíble, la Campos. ¿Entonarán el mea culpa? Tiempo al tiempo.

