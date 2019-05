Jorge Javier carga duramente contra Carmen Borrego y la llama "desquiciada"

Jorge Javier Vázquez (48 años) ha sentenciado. El presentador de Deluxe no ha podido contenerse al escuchar las duras palabras de Carmen Borrego (52) contra Sálvame Diario y La Fábrica de la Tele en su entrevista con Emma García (45) para Viva la vida. Efectivamente, apenas horas antes de la entrevista de despedida a Terelu Campos (53), su hermana pequeña volvía a sentarse en un plató de televisión para relatar de forma detallada la "pesadilla" que había vivido durante sus dos años como colaboradora en Sálvame Diario y el proyecto profesional del que más se arrepiente en su vida: Sálvame Okupa.

Jorge Javier Vázquez recrimina a Terelu la actitud de su hermana Carmen. Mediaset

"En Sálvame he tenido una etapa de sufrimiento, de desesperación, de impotencia, hasta llegar a la etapa en la que estoy hoy que es de tranquilidad. He tenido que poner distancia, también de los míos. He estado muy mal estas últimas semanas. Lo he vivido muy mal, me he replanteado mi vida profesional en todos los aspectos, me he hecho muchas preguntas: '¿he ido de sobrada?' '¿he corrido demasiado?' He ido aprovechando momentos que se han dado y creo que nunca he ido de sobrada", afirmaba Borrego.

Terelu, mientras oía la entrevista de su hermana en 'Viva la vida'.

En ese punto, Jorge Javier quiso incidir ante la mirada atónita de Terelu y lanzó un duro mensaje a la pequeña del clan Campos: "Flaco favor te ha hecho Carmen Borrego. El silencio esta tarde le hubiera favorecido. Son declaraciones de una señora desquiciada e injusta. Es para levantarse y darle de hostias hasta en el cielo del paladar. Pero por educación y por el afecto que le tengo a todas las Campos... Es que Carmen no mide lo que dice. Está en una espiral... Si tuviera un mínimo de inteligencia y compasión con su hermana diría 'hacedme la entrevista el domingo'. O eso, o que te quiera torpedear y hacer la vida imposible porque si no, no lo entiendo".

Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe' Mediaset

Ante el silencio de Terelu, Jorge Javier la instaba a opinar: "no puedes permanecer impasible, Terelu tienes que decir que se ha equivocado, no debería haberlo hecho hoy. ¿Te ha gustado lo que ha dicho? ¿Tú crees que es normal que se diga que en este programa se vive bajo la dictadura del terror y del miedo? ¡Son cosas denunciables y que constituyen delitos! ¿Tú crees que es normal que una persona que ha trabajado en esta productora, que se le ha permitido muchísimas cosas salga diciendo estas barbaridades sabiendo como pese a todo se les ha respetado y cuidado? A mí me indigna. Vivís en una realidad paralela".

