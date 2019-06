Adivine quién es Pablo Iglesias: esta es la foto que se hizo antes de Selectividad

Pablo Iglesias (40 años) ha sorprendido a sus seguidores mostrando una foto de su antiguo álbum de época estudiantil. El político ha sacado a la luz una imagen de sus compañeros de clase en el instituto, una instantánea que se hizo días antes de que se examinara de Selectividad. De ahí el motivo por el que la ha compartido, para desear mucho ánimo a los jóvenes que estos días se presentan a las pruebas de acceso a la universidad.

"Sí, yo también fui (como diría Sabina) 'más jóven' y también me tuve que enfrentar a la selectividad. Aquí una foto de mi clase en lo que antes era COU. A ver si me localizáis (a mi y a unos cuantos periodistas pro-rusos de @elsaltodiario) Ya en serio. Mucho ánimo a quienes os enfrentáis estos días a los exámenes de #Selectividad, una prueba que debería ser gratuita como parte de la educación pública. Calma y buena letra. PDT: En el examen de filosofía cayeron Marx y Adorno y no nos fue nada mal", ha escrito junto a la foto de grupo el secretario general de Unidas Podemos.

Iglesias ha querido que sus seguidores adivinen quién es él entre las 31 personas que aparecen en la fotografía. Pero los usuarios no han tenido ninguna duda: su siempre larga melena es la clave para identificarle.

"Estas en la primera fila, pelo muy largo tirando a rubito, la misma expresión que ahora, no cambies Pablo", le escribía uno de los primeros seguidores en encontrarlo. "Pelazo siempre", "Drama por tener mejor melena que yo" o "Por lo que se ve el pelo largo nunca muere", son algunos de los comentarios que le han escrito junto a la imagen.

El político a mediados de los noventa, de cuando data esta fotografía en grupo, no posaba con su mítica coleta, sino que lo hacía con la melena totalmente suelta. Incluso mostraba algunos reflejos rubios en las puntas, algo que no tiene en la actualidad, pero sí las ondas al final de la cabellera.

Con esta foto de su archivo personal, Iglesias ha querido desear la mejor de las suertes a los estudiantes que esta primavera se han graduado de Bachillerato y se examinan de la EBAU o EvAU estos días.

