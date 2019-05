La reunión secreta de Teresa Campos en Canal Sur: sus condiciones para volver a presentar

Cuando María Teresa Campos (77 años) grabó con Toñi Moreno (45) la pasada semana su participación en el programa Un año de tu vida -que se emitió en Canal Sur este pasado lunes- no solamente visitó las instalaciones de la cadena para reencontrarse con la que un día fuera su pupila. Según ha podido conocer JALEOS, ese día María Teresa lo aprovechó "para reunirse en persona" con la cadena autonómica. Y es que, se desliza "que Teresa está cerrando un inminente nuevo proyecto en Canal Sur".

La que un día fuera la reina de las mañanas "lleva semanas" atendiendo llamadas de la cadena andaluza y fue la semana pasada cuando "afianzó el proyecto". En esa reunión secreta -nada ha trascendido al respecto salvo las enigmáticas palabras de Campos en Un año de tu vida con las que aseguraba que "ese proyecto está en proyecto"- se hablaron más concretamente de los pormenores de ese programa de televisión que la volvería a poner bajo el ansiado foco de las cámaras.

María Teresa posando en las instalaciones de Telecinco en 2014. Gtres

Tal y como se informa a este periódico, en un principio de la negociación se abordó la posibilidad de que Teresa se pusiera al frente "de la mañana". Sin embargo, la madre de Terelu Campos (53) no lo contempla del todo por el tema logístico, ya que ella vive en Madrid y pretende seguir con su vida habitual. Por encima del deseo de volver a presentar se encuentra su estabilidad en la capital de España; estar al lado de sus hijas y con Edmundo Arrocet (69) en su nueva casa. Así las cosas, se está estudiando otra oferta para Mari Tere -como la conoce su público andaluz-: presentar en otra franja un formato que no sea en directo, aunque a Campos le apasiona el nervio de la emisión al aire.

Además, este medio ha podido conocer que María Teresa quiere un programa "variado y, sobre todo, uno en el que reine la música", como ya hiciera en 2011 en Canal Sur con Nacidas para cantar. Sin conocer su viabilidad final, este proyecto televisivo es al que se referían Campos y Toñi Moreno este pasado lunes. La malagueña aseguró que todo "se encuentra en fase avanzada" y que el proyecto "está en proyecto". Si unimos estas a las que le deslizó hace unas semanas a Pilar Eyre (67) sobre que volverá "en octubre", todo parece encajar.

Su cara a cara con Toñi, la 'traidora'

Teresa Campos junto a Toñi en su cara a cara en 'Un año de tu vida'. Canal Sur

Precisamente habló de este nuevo proyecto junto a Toñi Moreno, la mujer que ocupó su puesto en las tardes de Telecinco tras la cancelación de Qué tiempo tan feliz. En ese momento se comentó que María Teresa lo había considerado como una "traición imperdonable", y en esa línea se mostraron ambas presentadoras este lunes. Toñi le vino a decir que sintió que la falló, y Teresa no se arredró: "¿Sabes por qué me has fallado? Por cobarde".

Tras la confesión, Moreno hizo autocrítica: "Te molestó y yo no te lo conté, te pido perdón". A lo que María Teresa apostilló: "Yo no quería que me pidieras perdón". Toñi, secándose las lágrimas, le hizo ver: "Sabía que en tu caso pasaría como la gaseosa, que sube mucho y luego baja. Me angustiaba y me moría de pena". Tras esta charla, todo hizo indicar que 'pelillos a la mar' y ambas vuelven a ser las amigas que siempre fueron. De momento, es innegable que eso que las distanció, Telecinco, ya forma parte del pasado y que María Teresa está a punto de aterrizar en otra cadena y Toñi ya no conduce Viva la vida.

