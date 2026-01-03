El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que sus tropas "han capturado" al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores, tras los ataques lanzados contra Caracas.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump.