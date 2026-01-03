-
Trump anuncia una rueda de prensa a las 11:00 (hora local)
Donald Trump afirma que EEUU ha llevado a cabo un ataque contra el régimen y anuncia rueda de prensa a las 16:00 (hora española) en Mar-a-Lago.
-
Trump asegura que sus tropas "han capturado" a Nicolás Maduro y a su mujer tras los ataques
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que sus tropas "han capturado" al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores, tras los ataques lanzados contra Caracas.
"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".
Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump.
-
Venezuela denuncia la agresión militar del gobierno estadounidense
En directo, VTV emite un comunicado en el que denuncia la agresión de EEUU contra Venezuela.
-
Colombia activa plan de seguridad para frenar posibles ataques del ELN en la frontera
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció este sábado un plan para prevenir eventuales atentados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en la zona de frontera con Venezuela ante los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Caracas y otros lugares de ese país.
Según el ministro, "se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN o de otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera".
Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que tiene una fuerte presencia el ELN, grupo al que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante.
-
María Corina Machado y Edmundo González guardan silencio sobre los bombardeos de EEUU
Tres horas después de los primeros bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas, la portavocía de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia guarda silencio.
"En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela. Cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales", recoge la cuenta oficial de la red social X de la oficina de los líderes opositores venezolanos.
En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela. Cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales.— Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 3, 2026
-
Evo Morales denuncia "brutal agresión imperial" tras "bombardeo" de EE.UU. en Venezuela
El expresidente de Bolivia Evo Morales repudió este sábado el "bombardeo de EE.UU. contra Venezuela" y denunció que es una "brutal agresión imperial".
Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 3, 2026
Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia.
¡Venezuela no está sola! pic.twitter.com/013f3A4tvz
-
La población civil de Caracas, Venezuela, intenta abandonar la ciudad tras las explosiones registradas
La población civil de Caracas, Venezuela, intenta abandonar la ciudad despues de las explosiones registradas en distintos puntos, en medio de un clima de incertidumbre y temor. Muchas personas buscan resguardarse o trasladarse a zonas más seguras mientras las autoridades evalúan la situación y llaman a la calma.
🔴 La población civil de Caracas, Venezuela, intenta abandonar la ciudad tras las explosiones registradas— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) January 3, 2026
📲 Sigue el directo en https://t.co/9nhxWLaPpG pic.twitter.com/cWVGYdCJaE
-
Aeropuerto militar de Caracas, con restos de fuego y daños en vallado tras explosiones
Fuego y algunos daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas, fueron constatados por EFE la madrugada de este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela denunció una "agresión militar" de Estados Unidos.
Además del fuego, en el lugar se observaban restos de árboles y destrozos en la principal autopista de la ciudad, adyacente a la instalación militar, donde también se encontraban uniformados en vehículos que rodeaban la zona.
-
Cuba condena el "criminal" ataque de EE.UU. a Venezuela y pide reacción internacional
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este sábado el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que "nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada".
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó "enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela". "Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país", señaló.
#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026
Patria o Muerte ¡Venceremos!
-
Trump dio luz verde a los ataques contra objetivos en Venezuela hace días, según CBS
El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó los ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días, según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses.
Según esas fuentes, la Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estado Islámico (EI).
Tras esos ataques, el equipo de Trump consideró nuevas ventanas de oportunidad para atacar objetivos estratégicos del régimen de Nicolás Maduro, pero se vieron obligados a nuevos retrasos porque el tiempo no era el favorable para los ataques.
-
Fuerza Aérea de EE.UU. prohíbe operaciones en espacio aéreo venezolano en medio de ataques
Las Fuerza Aérea de EE.UU. emitió un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo de Venezuela, en medio de ataques en la capital del país suramericano que el presidente, Donald Trump, habría ordenado según la CBS.
-
El Gobierno dice que todo el personal de la Embajada de España en Venezuela está a salvo
El Gobierno español ha confirmado este sábado un "ataque aéreo" sobre Caracas y ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital de Venezuela se encuentra a salvo.
Fuentes del Ejecutivo español han afirmado que sobre las diferentes explosiones que se han registrado en Caracas a primera hora de este sábado.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo, según las misma fuentes del Gobierno.
-
El Gobierno de Maduro denuncia la "gravísima agresión militar" de EEUU contra Venezuela
El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".
"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.
Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada".
-
Maduro declara estado de conmoción exterior en Venezuela tras "agresión militar" de EE.UU.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos" la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.
En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada"
-
Petro afirma que hay “bombardeos” sobre Caracas y pide reuniones urgentes de la ONU y la OEA
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que Caracas está siendo bombardeada, después de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana en medio de las tensiones con Estados Unidos.
“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, ha manifestado Petro en su cuenta de X en la que ha pedido reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.
En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
Bombardean con misiles.
Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato.
-
Varias detonaciones sacuden Caracas en medio de las tensiones con EEUU
Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.
En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.
